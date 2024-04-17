Уже в мае? Российские бизнесмены предупредили о риске закрытия ещё одного белорусского КПП на границе с Литвой

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Опубликовано: 17.04.2024 08:37 , Обновлено: 17.04.2024

Российские бизнесмены, занимающиеся международными грузовыми перевозками, пожаловались на многоступенчатые проверки и, как следствие, большие очереди на погранпереходах на границе ЕС и ЕАЭС и предрекли дальнейшее ухудшение ситуации. В частности, директор по международным транспортным операциям FM Logistic в России Ярослав Белоусов заявил о риске закрытия ещё одного КПП на границе Беларуси с Литвой.

По словам Белоусова, уже в начале мая литовские власти могут закрыть пункт пропуска “Бенякони—Шальчининкай”. Такую информацию, не называя свои источники, бизнесмен озвучил в комментарии российскому изданию “Коммерсантъ”.

В случае закрытия ещё одного КПП на границе с Литвой открытым останется лишь один пункт — «Каменный Лог» ( с литовской стороны - «Мядининкай»). По словам российских бизнесменов, сейчас там срок ожидания в очереди для грузоперевозчиков составляет порядка 5–6 дней на въезд в Беларусь и около 20 дней - на выезд.

Ситуация на других участках границы Беларуси со странами ЕС, по словам Белоусова, не более радужная: в очереди на единственном работающем пункте на границе с Польшей “Козловичи—Кукурыки” на въезд в Беларусь перевозчики сейчас проводят более двух недель.

Специалист отметил, что увеличение заторов на всех белорусских автомобильных пунктах пропуска наблюдается с середины марта, после того, как были перекрыты КПП “Котловка” (с литовской стороны — “Лаворишкес”) или “Привалка” (с литовской стороны — “Райгардас”), а также введения дополнительного контроля для всех транзитных грузов, идущих в третьи страны по территории России, который ввели с 23 марта в пункте пропуска «“Козловичи—Кукурыки”. Это, по словам Белоусова, неизбежно приводит к увеличению сроков доставки товаров и тарифов на перевозки.

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Напомним, на днях появилась информация о том, что литовские власти планируют закрыть литовско-белорусскую границу для тех, кто занимается перегоном автомобилей из Европы в Беларусь и Россию. Такую информацию 14 апреля озвучил транспортно-логистический портал Infotrans Media Belarus, впрочем, без указания точных сроков.

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