Кого в Беларуси обязали строить "узлы сопротивления" и укрепрайоны? В Минобороны рассказали где

Опубликовано: 16.01.2024 15:18 , Обновлено: 16.01.2024

Начальник управления боевой подготовки ВС РБ Александр Бас заяивл 16 января, что Минобороны продолжит строительство в Беларуси "узлов сопротивления" и укрепрайонов. При этом занимаются возведением не военные.

“Мы видим, что в ходе проведения специальной военной операции в Украине глубоко эшелонированная оборона имеет значение. Она строится на основных дорожных направлениях или вероятных направлениях действий противника”, - поделился информацией поедстатель Минобороны.

Александр Бас утверждает, что цель таких сооружений - “не допустить продвижения противника в данном направлении”. “Мы видим, что умно построенная оборона выполняет свои задачи”, – признался Александр Бас, уточнив, что первый укрепрайон построили в Гомельской области в 2023 году.

Так выглядит часть укрепрайона в Гомельской области Беларуси

По его словам, обязанность по возведению и оборудованию таких “узлов сопротивления” возложили в большей степени на местные органы власти, однако после завершения строительства их передают в ведение военных. Те, в свою очередь, используют их как места для учений.

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Представитель Минобороны заявил, что белорусских военных, которые в случае войны окажутся в таких “узлах”, не обязательно будут снабжать боеприпасами и едой. “Подразделение, занявшее данный узел сопротивления, может вести оборону продолжительное время. Нет необходимости доставлять им боеприпасы, питание. Они полностью автономно или изолированно могут выполнять задачи. Там создано все для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность и вести боевые действия”, - [link href=“https://www.sb.by/articles/bas-rabota-po-sozdaniyu-uzlov-soprotivleniya-i-v-tselom-ukreplennykh-rayonov-budet-prodolzhena.html” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] Александр Бас в интервью для sb.by.

Ранее Телеграф писал, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал 6 октября, что в Беларуси построили “укрепрайон”. По его словам, такие нужны для ведения боёв самостоятельно, вне зависимости от основных сил армии.

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В свою очередь, Украины со своей стороны границы построили целую оборонительную линию с минными полями, окопами и другими сооружениями. Так, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на границе с Беларусью в любой момент ситуация может измениться. И рассказал, как командиры обучают солдат.

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