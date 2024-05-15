В Сети показали, как нелегальные мигранты с помощью домкрата и лестницы преодолевают польский забор на границе с Беларусью

🎥 Видео

Опубликовано: 15.05.2024 14:14 , Обновлено: 15.05.2024

На днях в соцсети X появилось видео, на котором показано, как нелегальные мигранты пересекают белорусско-польскую границу. На кадрах видно, что для того, чтобы преодолеть заградительный забор, установленный практически по всему периметру границы, мужчины использовали домкрат и небольшую лестницу. Польская пограничная служба уже прокомментировала данное видео.

Авторы ролика пометили, что съёмка велась 12 мая этого года. Само видео появилось в Сети на следующий день. На кадрах видно, что сначала нелегалы с помощью домкрата немного раздвигают стальные прутья забора настолько, чтобы между ними можно было просунуть доску, прикреплённую к небольшой лестнице, и пролезть собственно человеку. Затем эту лестницу бросают на колючую проволоку и уже по ней без какого-либо риска травмирования один за другим перебегают на другую сторону границы, на территорию Польши.

В комментариях под видео пользователи соцсети задали десятки вопросов и оставили немало язвительных комментариев в адрес польских пограничников, призвав их взять на вооружение это видео и “добавить его в свои методички”.

“Досадно, что нужно только пересечь границу – и новая жизнь. Решение простое: каждый иностранец, пребывающий в стране Шенгенской зоны, должен иметь доказательство законного въезда (штамп, видимый в системе). При его отсутствии - высылка, независимо от обстоятельств”, - предложил один из комментаторов.

Польский портал o2.pl взял комментарий по поводу данного видео в Подляском отделении Погранслужбы Польши. Пресс-секретарь ведомства Катажина Зданович не смогла подтвердить подлинность видео, но признала, что “число мигрантов на польско-белорусской границе в последнее время увеличилось”.

“Попытки нелегального пересечения границы предпринимаются каждый день”, - заявила она, пояснив, что для этого мигранты нередко используют специальный инструмент, которым разрезают или сгибают прутья забора, а также используют лестницы.

Согласно официальным данным польской погранслужбы, только за два дня, 13-14 мая, на границе с Беларусью было зафиксировано 365 попыток нелегального пересечения, при этом, по словам пограничников, в сторону патрулей нередко летели ветки и камни. За два дня полиция арестовала 20 человек и оказали помощь шести иностранцам, сообщили в польском ведомстве и показали очередное видео с попытками нелегального пересечения границы.

Ранее Telegraf.news сообщил, что польские власти решили модернизировать забор на границе с Беларусью, превратив его в «непреодолимое препятствие». Такое заявление в эфире польского телевидения веером 12 мая сделал заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик. По его словам, на эти цели будет направлено примерно 1,5 млрд злотых, что в эквиваленте сегодня составляет почти 376 млн долларов.

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Тем временем в Следственном комитете Беларуси в начале мая рассказали подробности трёх уголовных дел, возбуждённых против должностных лиц Польши, Литвы и Латвии, из-за нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу с Беларусью. По данным ведомства, в действиях должностных лиц соседних государств следователи усмотрели признаки преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса Беларуси.

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