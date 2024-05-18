Власти Польши пообещали выделить 2,5 млрд долларов на "всевозможные препятствия" на границе с Беларусью

Опубликовано: 18.05.2024 17:12 , Обновлено: 18.05.2024

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна выделит 2,5 миллиарда долларов на укрепление границы с Беларусью и Россией. Такое заявление политик сделал на церемонии в честь 80-й годовщины завершения битвы под Монте-Кассино, сообщило издание Business Insider.

“Мы начинаем большой проект по строительству безопасной границы, включая систему укреплений, а также такой местности, которая сделает эту границу непригодной для потенциального врага”, — отметил Дональд Туск.

По его словам, речь идёт о строительстве фортификационных укреплений и модернизации уже имеющихся элементов безопасности на 400-километровом участке границы с Беларусью и Россией. Национальный план по защите территории Польши получил название «Восточный щит».

В свою очередь Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш добавил, что “всевозможные препятствия” будут возникать на всей польской границе с Беларусью и РФ. Также политик уверен, что 2,5 миллиарда долларов станут “замечательной поддержкой для обороны государства”.

Ранее Telegraf.news писал, что польские военные начали работы по фортификации границы с Беларусью и Украиной. Дональд Туск назвал ситуацию “очень сложной” и выразил надежду, что к процессу подключатся другие страны Европейского Союза.

Во время визита на белорусско-польскую границу Туск напомнил, что дело мигрантов «вызывает эмоции» хотя бы среди членов организаций, которые хотят помочь «этим людям». Политик отметил, что от пограничников «каждый день, с утра до вечера», зависит безопасность всех поляков.

По его словам, всё больше людей понимают, «в каких сложных условиях» работают офицеры, охраняющие Польшу. Дональд Туск подчеркнул, что границу необходимо укрепить «из-за миграционного давления и растущей угрозы» в контексте российско-украинского конфликта. Кроме того, речь также идёт о «неопределённой геополитической ситуации», передало издание Wydarzenia.

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