Теперь точно. Польша установила противотанковые заграждения на границе с Беларусью

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Опубликовано: 09.03.2023 19:54 , Обновлено: 09.03.2023

Министр обороны и вице-премьер польского правительства Мариуш Блащак 9 марта сообщил, что на границе с Беларусью польские военные начали устанавливать противотанковые укрепления.

“В феврале началось строительство охранных сооружений на границе с Калининградской областью. Сегодня солдаты начали ставить укрепления на границе с Беларусью. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания”, - написал министр обороны Польши.

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В ГПК Беларуси эту информацию пока не комментировали.

Напомним, что Телеграф уже сообщал об установке противотанковых ежей Польшей на границе. Тогда польский минстр выразился не совсем ясно. Оказалось, что в феврале бетонные и металлические заграждения появились только на границе с Россией.

Польша начала устанавливать на границе с Беларусью и РФ противотанковые укрепления