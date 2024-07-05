Свыше 11 тыс. солдат НАТО и 15 тыс. бойцов ВСУ. Минобороны Беларуси предупредили о «подготовке диверсий» на границе

Опубликовано: 05.07.2024 12:01 , Обновлено: 05.07.2024

В Министерстве обороны Беларуси в пятницу, 5 июля, рассказали о том, как развивается ситуация на белорусской границе. В ведомстве пожаловались на "системное наращивание коалиционных сил НАТО" на западной границе и на "ничем не обоснованную активность" на южной границе. Там также предупредили о "подготовке диверсий" и "высокой вероятности подготовки и проведения вооруженных провокаций, а также резонансных акций".

По данным Минобороны, в настоящее время на территории Польши и стран Балтии развернули как минимум 10 многонациональных боевых тактических групп. Их общая численность, по подсчётам белорусского ведомства, превышает 11 тысяч человек, “не учитывая воинские формирования национальных вооруженных сил” стран-соседок Беларуси.

Скопление войск же на южной границе, по данным белорусской стороны, превышает 15 тысяч человек, а общая численность группировки войск “Север” Вооружённых сил Украины (ВСУ), в зону ответственности которой входит участок украинско-белорусской границы, превышает 115 тыс. человек. Такие цифры озвучил на брифинге замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Владимир Куприянюк.

“В настоящее время продолжаем отмечать задействование для охраны границы формирований из состава механизированных соединений, бригад территориальной обороны и национальной полиции Украины. При этом в приграничных районах фиксируется передвижение тяжелой техники, в том числе танков, артиллерийских систем и средств ПВО”, - рассказал об обстановке на белоруско-украинской границе генерал-майор.

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“Не снижается интенсивность провокационных и демонстративных действий”

Стягивание сил специального назначения, а также бронетехники, в том числе западного производства, к государственной границе белорусские военные зафиксировали, в частности, на Ровенском и Житомирском направлениях.

Одновременно с этим, как заявили в Минобороны, с украинской стороны “не снижается интенсивность провокационных и демонстративных действий”, таких как нарушение воздушной границы беспилотниками-разведчиками, попытки забросить на белорусскую территорию “взрывчатых веществ и других материально-технических средств для обеспечения возможных действий диверсионной направленности”.

По словам Куприянюка, всё это свидетельствует о “заблаговременной подготовке к возможному выводу диверсионных групп на нашу территорию”. При этом в ведомстве не исключили “боевой поддержки” диверсантов со стороны артиллерии и бронетехники.

“В целом, в условиях наращивания присутствия подразделений специального назначения, наемников и различных добровольческих формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций”, - резюмировал Куприянюк.

Что происходит на границе?

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце июня в Госпогранкомитете Беларуси заявили о резком «увеличении группировки украинских вооруженных формирований» на территории Житомирского погранотряда. По информации ГПК, на сопредельной территории собираются «различные подразделения», в том числе с тяжёлым вооружением, таким как реактивные системы залпового огня HIMARS и американские БМП Bradley.

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В Госпогранслужбе Украины 1 июля подтвердили заявление белорусских коллег, заявив, что граница с Беларусью остаётся для украинцев «угрожающим направлением», а её укрепление как в инженерном отношении, так и с точки зрения военных сил и средств нацелено на недопущение «любых действий, которые могут идти с территории Беларуси».

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В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, пообещал не начинать боевые действия на границе с Украиной. По его словам, открытие ещё одного фронта “на полторы тысячи километров” не нужно ни Беларуси, ни тем более Украине. При этом он подчеркнул, что “никакого нагнетания ситуации” сейчас нет, поскольку “она и так накалена до предела”.

«Не надо беспокоиться» — Лукашенко пообещал не начинать боевые действия на границе с Украиной