Украина стянула к границе с Беларусью HIMARS, Bradley и гаубицы — ГПК. Что известно?

Опубликовано: 20.06.2024 13:45 , Обновлено: 04.07.2024

В пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси предупредили о "недопустимости провокаций" на белорусско-украинской границе. В ведомстве заявили, что в последнее время на территории Житомирского погранотряда фиксируется "увеличение группировки украинских вооруженных формирований", в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины.

По информации ГПК, на сопредельной территории собираются “различные подразделения”, в том числе с тяжёлым вооружением:

многоцелевые транспортёры;

боевые машины пехоты (в том числе американские Bradley);

реактивные системы залпового огня HIMARS;

гаубицы М777;

зенитные самоходные установки “Гепард” и др.

В ГПК подчеркнули, что на границе с Украиной белорусские пограничники несут службу “в усиленном режиме” и совместно с Минобороны “реагируют на изменение обстановки”. По информации ведомства, это происходит за счёт “увеличения плотности прикрытия государственной границы” с помощью современного вооружения и военной техники. Также в ГПК отметили, что в настоящее время занимаются разведкой и контролируют обстановку.

“Действия по обеспечению пограничной безопасности направлены на недопущение нагнетания обстановки на границе и предупреждение провокаций. Все они будут незамедлительно пресекаться субъектами обеспечения национальной безопасности”, — заявили в Госпогранкомитете.

Ранее Telegraf.news писал, что в Польше разгорелся политический скандал после того, как стало известно о задержании трёх польских солдат, открывших огонь по нелегальным мигрантам, пытавшимся пересечь белорусско-польскую границу в районе города Дубиче-Церкевене. Именно там в мае этого года произошёл другой инцидент с нелегалами, в результате которого один из польских солдат был ранен ножом.

«Позор» — В Польше разгорелся скандал после задержания солдат за перестрелку с нелегалами на границе с Беларусью