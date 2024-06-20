Украина стянула к границе с Беларусью HIMARS, Bradley и гаубицы — ГПК. Что известно?
В пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси предупредили о "недопустимости провокаций" на белорусско-украинской границе. В ведомстве заявили, что в последнее время на территории Житомирского погранотряда фиксируется "увеличение группировки украинских вооруженных формирований", в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины.
По информации ГПК, на сопредельной территории собираются “различные подразделения”, в том числе с тяжёлым вооружением:
- многоцелевые транспортёры;
- боевые машины пехоты (в том числе американские Bradley);
- реактивные системы залпового огня HIMARS;
- гаубицы М777;
- зенитные самоходные установки “Гепард” и др.
В ГПК подчеркнули, что на границе с Украиной белорусские пограничники несут службу “в усиленном режиме” и совместно с Минобороны “реагируют на изменение обстановки”. По информации ведомства, это происходит за счёт “увеличения плотности прикрытия государственной границы” с помощью современного вооружения и военной техники. Также в ГПК отметили, что в настоящее время занимаются разведкой и контролируют обстановку.
“Действия по обеспечению пограничной безопасности направлены на недопущение нагнетания обстановки на границе и предупреждение провокаций. Все они будут незамедлительно пресекаться субъектами обеспечения национальной безопасности”, — заявили в Госпогранкомитете.
Ранее Telegraf.news писал, что в Польше разгорелся политический скандал после того, как стало известно о задержании трёх польских солдат, открывших огонь по нелегальным мигрантам, пытавшимся пересечь белорусско-польскую границу в районе города Дубиче-Церкевене. Именно там в мае этого года произошёл другой инцидент с нелегалами, в результате которого один из польских солдат был ранен ножом.
«Позор» — В Польше разгорелся скандал после задержания солдат за перестрелку с нелегалами на границе с Беларусью