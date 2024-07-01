Госпогранслужба Украины подтвердила усиление войск на границе с Беларусью

Опубликовано: 01.07.2024 14:15 , Обновлено: 01.07.2024

В Госпогранслужбе Украины подтвердили заявление белорусских властей о том, что на границе активно усиливают оборону. Напомним, ранее в ГПК Беларуси сообщили, что в последнее время на территории Житомирского погранотряда фиксируется "увеличение группировки украинских вооруженных формирований", в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Граница с Беларусью остаётся для нас угрожающим направлением и мы продолжаем её укреплять как в инженерном отношении, так и держать там необходимое количество сил и средств, чтобы не допустить любые действия, которые могут идти с территории Беларуси», — заявил пресс-секретарь Госпогранкомитета Украины Андрей Демченко.

Ранее ГПК Беларуси утверждал, что на сопредельной территории собрались «различные подразделения», в том числе с тяжёлым вооружением:

многоцелевые транспортёры;

боевые машины пехоты (в том числе американские Bradley);

реактивные системы залпового огня HIMARS;

гаубицы М777;

зенитные самоходные установки «Гепард» и др.

В ГПК [link href=“https://t.me/gpkgovby/4979” target=“_blank” rel=“noopener”] подчеркнули [/link], что на границе с Украиной белорусские пограничники несут службу «в усиленном режиме» и совместно с Минобороны «реагируют на изменение обстановки». По информации ведомства, это происходит за счёт «увеличения плотности прикрытия государственной границы» с помощью современного вооружения и военной техники. Также в ГПК отметили, что в настоящее время занимаются разведкой и контролируют обстановку.

«Действия по обеспечению пограничной безопасности направлены на недопущение нагнетания обстановки на границе и предупреждение провокаций. Все они будут незамедлительно пресекаться субъектами обеспечения национальной безопасности», — заявили в Госпогранкомитете.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве обороны сообщили: из-за резкого увеличения количества беспилотников в северной части Украины, ведущих разведку в приграничных районах Беларуси, а также скопления сил ПВО в Житомирской области, на границу с Украиной отправили дополнительные войска.

Заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе полковник Вадим Лукашевич [link href=“https://t.me/modmilby/39910” target=“_blank” rel=“noopener”] заявил [/link], что обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется «нарастанием напряжённости». По его словам, коалиция западных стран развязала вблизи нашей территории «горячий конфликт» и пытается «втянуть нашу страну в войну».

Минобороны Беларуси отправило на границу с Украиной дополнительные войска. Что известно?