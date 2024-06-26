Страны ЕС договорились ввести новые санкции в отношении Беларуси - МИД Бельгии

Опубликовано: 26.06.2024 16:13 , Обновлено: 26.06.2024

Послы стран-участниц Европейского союза "достигли принципиальной договорённости" по поводу введения нового пакета санкций в отношении Беларуси. Об этом в среду, 26 июня, сообщили бельгийские дипломаты из официального председательства Бельгии в Совете ЕС.

Согласно официальному заявлению, опубликованному на страничке бельгийского председательства в соцсети X (экс-Twitter), новый пакет призван “усилить меры борьбы с обходом санкций”, связанных с войной России с Украиной.

Какие именно ограничения предусматриваются в новом пакете, европейские чиновники и дипломаты не уточнили.

Напомним, ещё в конце мая издание Financial Times, ссылаясь на собственные неназванные источники, сообщило, что еврпоейские чиновники рассматривают возможность ужесточения условий ввоза в Беларусь дорогих автомобилей класса люкс в качестве меры для “минимизации риска обхода санкций”, введённых в отношении России.

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Между тем, как ранее сообщал Telegraf.news, европейским политикам не удалось договориться о едином списке санкций против Беларуси, включающем запрет на ввоз люксовых автомобилей, такой же, как тот, что был введён в отношении России.

В ЕС не смогли договориться о введении запрета на ввоз в Беларусь люксовых авто

“Экономический терроризм” и “акт агрессии со всеми вытекающими”

Между тем, Минск подобные экономические санкции в отношении Беларуси расценивает как “экономический терроризм”. Такое заявление в начале июня этого года сделал постоянный представитель Беларуси в Организации объединенных наций Валентин Рыбаков. Выступая на 78-й сессии Генассамблеи ООН, он заявил, что такие санкции “оказывают влияние в первую очередь на самых уязвимых граждан” и затрагивают “в разной степени” все население страны.

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“Предлагаем считать незаконные односторонние санкции не просто экономическим терроризмом, а актами агрессии со всеми вытекающими последствиями”, — заявил тогда белорусский дипломат.

В свою очередь Министерство иностранных дел Беларуси в конце мая обвинило страны Евросоюза в проведении “безумной политики” и “систематических недружественных действиях в отношении Республики Беларусь”.

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