МИД объяснил "рестрикции" Совмина на ввоз европейского пива и шампуней в Беларусь "безумной политикой" ЕС

Опубликовано: 23.05.2024 08:07 , Обновлено: 23.05.2024

Министерство иностранных дел Беларуси вечером 22 мая объяснило мотивы, которыми руководствовалось белорусское правительство, введя запрет на ввоз товаров из так называемых "недружественных стран". Собственные "экономические рестрикции" во внешнеполитическом ведомстве назвали "вынужденными ответными мерами" на "безумную политику" стран Евросоюза и "систематические недружественные действия наиболее агрессивно настроенных стран ЕС в отношении Республики Беларусь".

В МИД особо подчеркнули, что запрет на импорт отдельных товаров из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии (в списке оказались, в частности, пиво, шампуни, дезодоранты, посуда, текстиль, обувь) “не затрагивает товары, ввозимые для личного пользования”.

Между тем, выше указанные страны в МИД назвали “лидерами западной антибелорусской повестки”, чья линия поведения нацелена “на разрушение дружественных связей между народами наших стран, непрерывное изобретение новых ограничений, распространение дезинформации о реальной ситуации в Беларуси”.

Помимо “экономических рестрикции” МИД выразил возмущение по поводу “вакханалии”, которая “происходит при молчаливом согласии большинства стран-членов ЕС”. В ведомстве пожаловали на “ограничения свободы передвижения людей и товаров, запреты на выплаты пенсий и алиментов, незаконную конфискацию грузов и заморозки активов за счет расширительного толкования санкций, угрозы национализации белорусской госсобственности”, а также “подготовку боевиков и силовых сценариев неконституционного переворота” в Беларуси, “ограничения на вещание белорусских СМИ” и уголовные дела, “возбуждённые против собственных граждан, которые положительно отзываются о Беларуси”.

Головченко запретил ввоз в Беларусь из Литвы воды, шин, колготок и не только

“Этот список “безумной политики” ЕС может быть продолжен”, - отметили авторы Telegrаm-канала “Глас МИДа”, подчеркнув, что “санкции - это дорога в никуда”.

В ведомстве выразили надежду на то, что верить, что страны ЕС “впредь будут трезво и взвешенно оценивать информацию своих партнеров о якобы исходящих от Беларуси угрозах” и в результате “придут к пониманию безальтернативности возврата к диалогу с Минском в интересах стабильности и безопасности всего региона”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что 22 мая стало известно о том, что Совет министров Беларуси пополнил список товаров из “недружественных стран”, которые запрещено ввозить и продавать на территории нашей страны. В запретный список попали отдельные товары из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

Совмин запретил ввоз в Беларусь чешского пива. Что ещё попало в запретные списки?