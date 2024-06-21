В ЕС не смогли договориться о введении запрета на ввоз в Беларусь люксовых авто

Опубликовано: 21.06.2024 12:43 , Обновлено: 21.06.2024

В Евросоюзе до сих пор не договорились о едином списке санкций против Беларуси, который включает запрет на ввоз люксовых автомобилей. Постоянные представители ЕС всё ещё оценивают "справедливость предложения" о введении против Беларуси тех мер, которые уже приняли в России. Об этом сообщило издание Politico.

В ЕС пообещали рассмотреть вопрос дополнительных санкций против Беларуси немного позже. К слову, против ограничений для нашей страны выступили Франция и Германия, которые обеспокоены перспективой продаж люксовых автомобилей отечественного производства.

Напомним, ранее чиновники Европейского союза начали рассматривать возможность ужесточения условий ввоза в Беларусь дорогих автомобилей в качестве меры для “минимизации риска обхода санкций”, введённых в отношении России. Такую информацию, ссылаясь на собственные неназванные источники, обнародовало издание Financial Times.

По [link href=“https://www.ft.com/content/792bc0e4-5208-4839-aa63-f5f6c7bf78d8” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] издания, объём транспортных средств и автозапчастей, ежемесячно ввозимых в Беларусь из стран ЕС (главным образом — Германии и Польши) за два года — с января 2022 по январь 2024 года — вырос более чем в пять раз — с 50 млн до 268 млн долларов. При этом наибольший рост экспорта зафиксировали именно в сегменте самых дорогих авто — тех самых, которые попали под европейские санкции против России.

В качестве доказательства того, что премиумные авто поступают на российский рынок через Беларусь, издание привело пример с Rolls-Royce Cullinan Black Badge стоимостью 630 тыс. долларов. Он оказался в России спустя всего девять месяцев после выхода с завода и в регистрационных документах было указано, что его приобрели через белорусский источник.

Также издание привело данные за 2023 год, согласно которым белорусские поставщики продали в Россию как минимум 28 автомобилей марки Maybach — их средняя стоимость составила не менее 217 тыс. долларов.

Чтобы закрыть эту «лазейку», в ЕС и предложили ужесточить требования к ввозу дорогих авто и для Беларуси. Одновременно с этим также в ЕС, по данным Financial Times, обсуждается возможный запрет на поставку алмазов и сжиженного природного газа из Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что 22 мая стало известно о том, что Совет министров Беларуси пополнил список товаров из «недружественных стран», которые запрещено ввозить и продавать на территории нашей страны. В запретный список попали отдельные товары из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. Белорусский МИД объяснил такие экономические «рестрикции» «безумной политикой» ЕС в отношении Беларуси.

МИД объяснил «рестрикции» Совмина на ввоз европейского пива и шампуней в Беларусь «безумной политикой» ЕС