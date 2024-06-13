"Нет мозгов, сердца и совести" - Постпред Беларуси в ООН пояснил, почему "односторонние санкции" - это "акт агрессии"

Опубликовано: 13.06.2024 22:01 , Обновлено: 13.06.2024

Постоянный представитель Беларуси в Организации Объединенных Наций (ООН) Валентин Рыбаков при выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пояснил, почему "незаконные односторонние санкции" нужно считать "актом агрессии".

Рыбаков рассказал, что компания, которая выпускает специальные перевязочные материалы, применяемые при редкой генетической болезни - буллезном эпидермолизе, прекратила поставки этой продукции в Беларусь после очередного санкционного пакета Европейского союза (ЕС).

По словам постпреда, Беларусь направила в компанию вопрос о причинах запрета продаж. Руководство ответило, что опасается применения санкций к фирме.

“Таким образом, вводя санкции, европейские блюстители прав человека намеренно лишают больных детей возможности играть с друзьями, ходить в школу или просто обнять собственных родителей. Потому что без специальных перевязочных материалов любое прикосновение вызывает у них невыносимую боль”, - отметил Рыбаков.

В то же время, продолжил он, этому препарату оперативно нашли замену. “Проблема не в этом. Мы не раз слышали, в том числе и в этом зале, в том числе и сегодня от представителей Евросоюза, заверения о гуманитарных изъятиях и об адресном характере односторонних санкций. Все это лживые и пустые заявления”, - сказал дипломат.

По его словам, “инициаторы односторонних санкций” знают, к чему действительно приводят запреты, “которые нарушают все мыслимые нормы международного права и все права человека”.

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“Доказано, что санкции оказывают влияние в первую очередь на самых уязвимых граждан, но при этом затрагивают в разной степени все население стран, против которых они вводятся”, - отметил Рыбаков.

Он пояснил, что воздействие санкций проявляется в уменьшении продолжительности жизни людей, снижении дохода на душу населения, увеличении разрыва в уровне бедности.

“Предлагаем считать незаконные односторонние санкции не просто экономическим терроризмом, а актами агрессии со всеми вытекающими последствиями”, - заявил постпред Беларуси в ООН.

Он порекомендовал “коллегам из отдельных западных стран” заняться “наконец проблемами в собственных странах” и не мешать Беларуси строить “свою жизнь”, выбирать политическую систему и модель развития так, “как этого хочет народ Беларуси”.

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“У тех, кто придумывает односторонние санкции, нет мозгов. У тех, кто их применяет, нет сердца. У тех, кто санкции оправдывает, нет совести. Очень печально, что у некоторых все три эти качества сочетаются”, - добавил Рыбаков.

Ранее Telegraf.news приводил пояснения белорусского МИД по поводу запрета на ввоз товаров из так называемых “недружественных стран”. “Экономические рестрикции” в ведомстве назвали “вынужденными ответными мерами” на “безумную политику” стран Евросоюза. Речь идет о запрете импорта пива, посуды, текстиля, обуви и не только из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

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