В ЕС предложили ужесточить условия ввоза люксовых авто в Беларусь - Financial Times

Опубликовано: 24.05.2024 09:21 , Обновлено: 24.05.2024

Чиновники Европейского союза рассматривают возможность ужесточения условий ввоза в Беларусь дорогих автомобилей класса люкс в качестве меры для "минимизации риска обхода санкций", введённых в отношении России. Такую информацию, ссылаясь на собственные неназванные источники, обнародовало издание Financial Times.

По данным издания, объём транспортных средств и автозапчастей, ежемесячно ввозимых в Беларусь из стран Евросоюза (главным образом - Германии и Польши) за два года - с января 2022 по январь 2024 года - вырос более чем в пять раз - с 50 млн до 268 млн долларов. При этом наибольший рост экспорта зафиксировали именно в сегменте наиболее дорогих авто - тех самых, которые попали под европейские санкции против России.

В качестве доказательства того, что премиумные авто поступают на российский рынок через Беларусь, издание привело пример с Rolls-Royce Cullinan Black Badge стоимостью 630 тыс. долларов. Он оказался в России спустя всего девять месяцев после выхода с завода и в регистрационных документах было указано, что приобретён был через белорусский источник.

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Также издание привело данные за 2023 год, согласно которым белорусские поставщики продали в Россию как минимум 28 автомобилей марки Maybach, средняя стоимость которых составляет не менее 217 тыс. долларов.

Чтобы закрыть эту “лазейку”, в ЕС и предложили ужесточить требования к ввозу дорогих авто и для Беларуси. Одновременно с этим также в ЕС, по данным Financial Times, также обсуждается возможный запрет на поставку алмазов и сжиженного природного газа из Беларуси.

Ранее Telegraf.news сообщил, что 22 мая стало известно о том, что Совет министров Беларуси пополнил список товаров из «недружественных стран», которые запрещено ввозить и продавать на территории нашей страны. В запретный список попали отдельные товары из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. Белорусский МИД объяснил такие экономические «рестрикции» «безумной политикой» ЕС в отношении Беларуси.

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