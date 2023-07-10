Стала известна судьба пакистанца, из-за которого Литва закрывала ПП «Мядининкай»

Опубликовано: 10.07.2023 17:50 , Обновлено: 10.07.2023

Алексей Бегун, глава департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, 10 июля заявил, что литовская сторона вынудила Беларусь принять обратно гражданина Пакистана, из-за которого закрывали пункт пропуска "Мядининкай".

Напомним, 8 июля, литовские пограничники закрыли пункт пропуска. Сделали это из-за попытки гражданина Пакистана попасть в Литву по поддельным документам. Позже ГПК Беларуси опубликовал видео, как литовские пограничники выдворяют иностранца. Работа пункта пропуска возобновилась 9 июля.

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«Литовская сторона (…) по сути заставила белорусские компетентные органы принять обратно гражданина Пакистана, оснований для въезда которого вообще не было», – цитирует Алексея Бегуна Sputnik.

Он пояснил, что с учетом того, что гражданин Пакистана был вынужден попросить в нашей стране статус беженца, его просьбу выполнили. Глава департамента пояснил, что мужчину пустили в Беларусь, сейчас его ходатайство рассматривается.

По словам Бегуна, у иностранца была шенгенская виза, но тем не менее он не был допущен на территорию Литвы в силу того, что “шенгенская виза якобы была недействительная или была украдена. Мы обстоятельств не знаем”, – отметил он.

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