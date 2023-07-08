ГПК Беларуси призвал Литву к "конструктивному общению" из-за перекрытого КПП на границе

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Опубликовано: 08.07.2023 16:15 , Обновлено: 08.07.2023

Государственный пограничный комитет Беларуси (ГПК) 8 июля призвал литовских коллег, перекрывших движение в пункте пропуска Мядининкай, к "конструктивному общению". Сейчас же, по утверждению ГПК, Литва, наоборот, "использует каналы международных сообщений для шантажа".

“Госпогранкомитет в очередной раз напоминает, что все проблемы на границе могут решаться только в ходе конструктивного общения. Любые попытки оказания давления на белорусскую сторону как не имели, так и не будут иметь успеха”, - заявили в белорусском пограничном ведомстве и рассказали, как развивалась ситуация на границе, приведшая в итоге к закрытию КПП.

Литовские пограничники чуть ранее заявили, что причиной закрытия движения в Мядининкае стало то, что “белорусские власти отказались принять гражданина Пакистана, пытавшегося въехать в Литву по поддельным документам”.

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В ГПК Беларуси пояснили, что инцидент с иностранцем произошёл 7 июля. По информации белорусского ведомства, при въезде в Литву через данный КПП гражданин Пакистана предъявил литовским пограничникам поддельные документы - вид на жительство в одной из стран Евросоюза.

Уже 8 июля, после нескольких часов разбирательства, литовские пограничники попытались “выдворить гражданина Пакистана в Беларусь через пункт пропуска”, сообщили в ГПК. “Однако он отказался покидать территорию Литвы и остался у литовского пограничного столба”, - пояснили там.

После этого, как утверждают белорусские пограничники, их литовские коллеги стали “угрожать односторонней остановкой движения в пункте пропуска Мядининкай”, в случае, если те не заберут иностранца на территорию Беларуси.

При этом в ГПК подчеркнули, что белорусскую границу гражданин Пакистана “пересекал по своим действительным документам”.