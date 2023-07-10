Литовцы открыли заблокированный Мядининкай на границе с Беларусью

Опубликовано: 10.07.2023 08:32 , Обновлено: 24.10.2023

В Государственном пограничном комитете Беларуси (ГПК) поздно вечером 9 июля сообщили, что литовские коллеги снова открыли для проезда КПП "Мядининкай", что разблокировали работу белорусского пункта пропуска Каменный Лог.

“В 21:00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Каменный Лог (сопредельный литовский пункт пропуска Мядининкай)”, - говорится в сообщении.

Что стало с пакистанцем-нелегалом, который и стал причиной закрытия пункта пропуска, в ГПК не уточнили.

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Зато о его судьбе рассказали в литовской пограничной службе (VSAT). почти два дня на литовско-белорусской границе.

По словам Гедрюс Мишутис, представителя VSAT, около 20:00 часов вечера. Белорусские пограничники приняли иностранца, который провел почти два дня на литовско-белорусской границе.

Напомним, что в Литве рассказали, что послужило причиной. В пограничной службе Литвы (VSAT) сообщили, что приняли решение о временном закрытии государственной границы, «так как белорусские власти отказались принять гражданина Пакистана, пытавшегося въехать в Литву по поддельным документам», передает агентство BNS.

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Позднее ГПК призвал литовских коллег, перекрывших движение в пункте пропуска “Мядининкай”, к “конструктивному общению”. Вместо того, как, по утверждению ГПК, Литва, наоборот, “использует каналы международных сообщений для шантажа”.

ГПК Беларуси призвал Литву к «конструктивному общению» из-за перекрытого КПП на границе