"Сидит на нейтральной полосе" - Литва объяснила, почему перекрыла КПП Мядининкай на границе с Беларусью

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Опубликовано: 08.07.2023 15:08 , Обновлено: 08.07.2023

Государственный пограничный комитет Беларуси (ГПК) сообщил 8 июля, что Литва перекрыла движение в пункте пропуска Мядининкай в 13:00 (напротив пункта пропуска Каменный Лог). В Литве рассказали, что послужило причиной.

В ГПК утверждают, что это произошло “в одностороннем порядке”. А литовские пограничники прекратили оформление людей и машин. в пункте пропуска Мядининкай

“Подчеркиваем, что белорусская сторона готова осуществлять пропуск лиц и транспорта. Вся ответственность за обострение обстановки на границе и образование очередей лежит на литовской стороне”, - заявили в ГПК.

Что говорят в Литве?

В пограничной службе Литвы (VSAT) сообщили, что приняли решение о временном закрытии государственной границы, “так как белорусские власти отказались принять гражданина Пакистана, пытавшегося въехать в Литву по поддельным документам”, передает агенство BNS.

[info_b]“В такой неопределенной ситуации VSAT рекомендует путешественникам из и в Беларусь выбирать другие пограничные пункты”, - посоветовали литовские пограничники.[/info_b]

В Литве не сообщили, когда КПП будет снова открыт. Представитель VSAT Гедрюс Мишутис рассказал, что еще в пятницу вечером не впустили из Беларуси пассажира автобуса Минск-Вильнюс, так как обнаружили, что он предъявил поддельные документы — румынский паспорт и румынские водительские права. В таких случаях оформляется отказ во въезде, и человека возвращают в ту страну, откуда он прибыл.

«Однако белорусы отказались его принять. Человек не может въехать в Литву… Он практически сидит на нейтральной полосе. Иногда он ложится на асфальт. В этом месте не должно быть человека, там обычно большое движение, очень много транспорта», — сказал представитель VSAT.

«До этого момента мы пытались поговорить с ними (белорусскими пограничниками -ред). , сообщить им о ситуации, но они не пускают человека, хотя обязаны это сделать», — подчеркнул Мишутис.