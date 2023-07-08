Появилось видео, как литовские пограничники выдворяют иностранца с КПП Мядининкай

🎥 Видео

Опубликовано: 08.07.2023 17:31 , Обновлено: 08.07.2023

Государственный пограничный комитет Беларуси (ГПК) вечером 8 июля обнародовал видео с камер наружного наблюдения, на которых запечатлён момент выдворения гражданина Пакистана, что стало причиной закрытия движение в пункте пропуска Мядининкай.

Видео было опубликовано в официальном телеграм-канале белорусского пограничного ведомства. На нём видно, как литовские пограничники выводят на дорогу на нейтральной полосе мужчину в наручниках, снимают их с него и отпускают.

На следующих кадрах уже показано, как пограничники перекрывают дорогу мобильными металлическими заграждениями, блокируя движение транспорта. На белорусскую сторону границы мужчина не перешёл, а уселся у литовского пограничного столба.

Помимо опубликованного видео, никаких дополнительных сведений о развитии ситуации на КПП Мядининкай в Госпогранкомитете пока не сообщили.

«Сидит на нейтральной полосе» — Литва объяснила, почему перекрыла КПП Мядининкай на границе с Беларусью

Напомним, литовские пограничники заявили, что причиной закрытия движения в Мядининкае стало то, что “белорусские власти отказались принять гражданина Пакистана, пытавшегося 7 июля въехать в Литву по поддельным документам”. По мнению литовской стороны, белорусские пограничники “обязаны принять человека” на своей территории.

ГПК Беларуси призвал Литву к «конструктивному общению» из-за перекрытого КПП на границе

В ГПК же призвали литовских коллег к “конструктивному общению” и обвинили их в “использовании каналов международных сообщений для шантажа”.

“Любые попытки оказания давления на белорусскую сторону как не имели, так и не будут иметь успеха”, — заявили в белорусском пограничном ведомстве.