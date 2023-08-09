Стала известна дата, когда Литва может закрыть два КПП на границе с Беларусью

Опубликовано: 09.08.2023 16:28 , Обновлено: 09.08.2023

В проекте постановления правительства Литвы, подготовленном Минтранспортом страны, названа дата, когда Литва может закрыть пункты пропуска «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы») на границе с Беларусью.

В документе, в перечень закрытых пограничных переходов, добавили КПП «Шумскас» и «Тверячюс». Постановление должно вступить в силу с 15 августа.

Литва из-за санкций заморозила более 23 млн евро активов белорусов

Напомним, о готовящемся решении сократить количество пунктов пропуска на границе с Беларусью стало известно в начале августа. Литовская сторона мотивировала его возрастающими угрозами «в связи с релокацией в Беларусь ЧВК «Вагнер»».

Кроме того, в указанных пунктах пропуска отсутствуют некоторые возможности для контроля. Предполагается, что их закрытие позволит пограничной службе и таможне сосредоточиться на переходах, через которые идет основной трафик из Беларуси:

У президента Литвы нашли «пользу» от закрытия КПП на границе с Беларусью. Какую?

Напомним, ранее Телеграф писал, что председатель комитета Сейма Литвы по вопросам безопасности Лауринас Кащюнас заявил, что закрытие КПП на границе с Беларусью — это вопрос времени.

А президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Вильнюс, Варшава и Рига должны быть готовы вместе закрыть границу с Беларусью, если ситуация ухудшится из-за ЧВК «Вагнер»:

«Вопрос времени» — Власти Литвы пообещали закрыть два пропускных пункта на границе с Беларусью. Какие?

Позже стало известно, какие именно два КПП на границе с Беларусью пообещала закрыть Литва:

Стало известно, какие два КПП на границе с Беларусью пообещала закрыть Литва