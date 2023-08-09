Литва из-за санкций заморозила более 23 млн евро активов белорусов

Опубликовано: 09.08.2023 09:45 , Обновлено: 09.08.2023

Литовская Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT), которая осуществляет надзор за применением международных финансовых санкций в стране, озвучила сумму замороженных белорусских и российских активов. По их данным, общая сумма уже превысила 103 млн евро.

Из-за международных санкций, введённых против Беларуси, в том числе, из-за обвинений в “причастности к агрессии России против Украины”, к настоящему моменту Литва заморозила средства шести юридических и одного физического лица из Беларуси. Общая сумма на счетах попавших под санкции белорусов составила 23,71 млн евро и 7,68 млн долларов США, говорится на сайте Службы по расследованию финансовых преступлений.

Суммы замороженных активов россиян, судя по данным литовского ведомства, ещё внушительнее - более 69,505 млн евро и более 810 тыс. долларов.

Кроме того, эксперты FNTT указали на наметившиеся “тенденции к уклонению от санкций”. По их словам, всё чаще специалисты выявляют попытки ввоза в Россию санкционных товаров через компании, зарегистрированные в Литве и имеющие многолетний опыт торговли с российскими или белорусскими компаниями.Для этого зачастую используются компании-однодневки и экономически невыгодные с точки зрения логистики маршруты поставок, пояснили литовские специалисты.

В FNTT также отметили, что лица и организации, находящиеся под санкциями, в попытке избежать заморозки своих активов пытаются скрыть истинного бенефициара за счет “сложных корпоративных организационных структур”.

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Напомним, Совет Европейского союза 3 августа в очередной раз расширил санкции против Беларуси. Причиной назвали “причастность Беларуси к вторжению РФ в Украину”. В Министерстве иностранных дел Беларуси в ответ на это заявили, что “откровенно разочарованы” решением ЕС. Расширение санкций там назвали “продолжением недружественной политики” и “очередной попыткой неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства”.

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