США и Канада расширили санкции против Беларуси. Кто попал в новые списки?

Опубликовано: 10.08.2023 07:43 , Обновлено: 10.08.2023

Власти США и Канады 9 августа ввели очередные санкции против Беларуси. В санкционные списки попали как белорусские компании, так и госучреждения и физические лица.

На кого наложили санкции США?

Так, согласно официальному заявлению Управления по контролю за иностранными активами (подразделения Министерства финансов США), в американский санкционный список попали ещё 5 белорусских организаций:

авиакомпания “Белавиа”,

управляющая компания холдинга “Белорусская металлургическая компания” (БМК),

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля,

Минский завод гражданской авиации,

компания Bel-Kap-Steel LLC, связанная с БМК.

Одновременно с этим Минфин США выдал “Белавиа” и БМК так называемый “генеральные лицензии”. Они позволяют самим компаниям, а также аффилированным с ними юрлицам проводить некоторые финансовые транзакции, например, выплачивать зарплаты сотрудникам. Лицензия “Белавиа” выдана сроком до 8 сентября 2023 года, лицензия БМК – до 9 октября 2023 года.

Под санкции США попали также восемь физических лиц из Беларуси:

сыновья белорусского предпринимателя Алексея Олексина – Дмитрий и Виталий, а также его супруга Инна;

представители Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси – Артем Дунько, Виктор Франскевич, Игорь Маршалов, Виктор Селицкий;

гендиректор холдинга БМК Дмитрий Корчик.

Кроме того, США также наложили санкции на самолет с бортовым номером EW-301PJ, который используют для перелетов представители официального Минска.

Против кого ввела санкции Канада?

В новые санкционные списки Канады попали в общей сложности 9 физических и 7 юридических лиц из Беларуси. Подробный поимённый список на сайте канадского МИД пока опубликован не был, однако, в официальном заявлении указано, что санкции “нацелены на Министерство обороны Беларуси, Внутренние войска Министерства внутренних дел Беларуси, а также военно-производственные и технологические компании”.

В МИД Канады сообщили, что под санкции попали и некоторые белорусские чиновники, судьи и другие госслужащие, в частности, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник и глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмон.

В заявлении канадского внешнеполитического ведомства указано, что санкции вводятся “в ответ на продолжающиеся грубые и систематические нарушения прав человека в Беларуси” и нацелены на “лиц, причастных к продолжающимся нарушениям Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, частично через Беларусь и при поддержке Беларуси”.

Как отреагировали на санкции в Беларуси?

Официального заявления в связи с введением новых санкций властями США и Канады от белорусского Министерства иностранных дел пока не поступало. Однако, на прошло неделе, после аналогичного расширения санкций со стороны стран Евросоюза и Великобритании в МИД заявили, что “откровенно разочарованы” решением европейских политиков.

«Лживые и лицемерные» — МИД Беларуси в ответ на санкции ЕС пообещал «отстаивать независимость»

В ведомстве посчитали это “продолжением недружественной политики ЕС” и “очередной попыткой неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства”.

Великобритания расширила против Беларуси санкции: какие компании попали в список?

О последствиях западных экономических санкций 8 июня на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) говорил и президент Беларуси Александр Лукашенко. Тогда он заявил, что западные санкции сегодня “превратились из инструмента принуждения к миру и безопасности в новую комплексную угрозу глобального масштаба”.

«Расчленить Европу» — Лукашенко рассказал о «золотой мечте» США

А ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко выражал уверенность в том, что “экономическая победа” в противостоянии западным санкциям останется за Беларусью. По его словам, страна уже “отошла от первоначального санкционного шока” и в ближайшем будущем “намерена прибавлять в экономике”.

«Раньше было много непонятных вещей» — Головченко пообещал победить санкции Запада