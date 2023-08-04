"Лживые и лицемерные" — МИД Беларуси в ответ на санкции ЕС пообещал «отстаивать независимость»
В Министерстве иностранных дел (МИД) Беларуси 4 августа заявили, что «откровенно разочарованы» решением Евросоюза ввести новые санкции против Беларуси.
В ведомстве посчитали это «продолжением недружественной политики ЕС» и «очередной попыткой неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства».
По словам представителей МИД, для «всех здравомыслящих людей» очевидны «бесполезность и неэффективность санкций», а также «их негативное влияние на все стороны». Там считают, что «необдуманные и безответственные действия ЕС и его союзников создали реальную угрозу продовольственного кризиса на планете».
Кроме того, в ведомстве назвали подходы ЕС «лживыми и лицемерными», так как на попавших под санкции белорусских предприятиях «трудятся тысячи белорусов». И добавили, что слова «его высоких представителей о якобы поддержке белорусского народа на деле не стоят и ломаного гроша».
«Любые внешние попытки сдержать развитие нашей страны изначально обречены на провал», —заявили в МИД, отметив, что «оставляют за собой право принять ответные меры».
«Продолжим последовательно отстаивать независимость и суверенитет страны, проводить самостоятельную внешнюю политику, обеспечивать должный уровень благосостояния своих граждан», — подчеркнули в ведомстве.
Что ЕС запретил поставлять в Беларусь?
Напомним, Совет Европейского союза 3 августа расширил санкции против Беларуси.
Так, в нашу страну запретили экспортировать ряд товаров и технологий, способствующих военно-техническому развитию страны.
Также совет ЕС ввел дополнительный запрет на экспорт оружия и боеприпасов, товаров и технологий, предназначенных для использования в авиационной и космической промышленности.
ЕС ввел против Беларуси новые санкции. Что запретили поставлять в страну?