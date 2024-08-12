"Спокойной жизни не будет" - Лукашенко назначил нового вице-премьера, начальника БелЖД и еще 15 чиновников

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Опубликовано: 12.08.2024 13:12 , Обновлено: 12.08.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 августа произвел ряд кадровых назначений. В частности, он назначил нового заместителя премьер-министра, министра энергетики, начальника "Белорусской железной дороги", председателя Брестского облисполкома и не только, передала пресс-служба главы государства.

Так, новым вице-премьером стал Виктор Каранкевич, до этого возглавлявший Министерство энергетики. Этим ведомством руководить теперь будет Алексей Кушнаренко, ранее - генеральный директор государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз».

Лукашенко предположил, что Каранкевич “из-за характера такого аккуратного осторожничать начнет в самом начале”. “Но вы должны понимать, что спокойной жизни не будет. Промышленность - это основа страны, экономики. Она должна давать результат”, - предупредил при назначении президент.

Фото: president.gov.by

Уже бывший заместитель премьер-министра Петр Пархомчик отправится в Брест работать председателем облисполкома. А начальником “Белорусской железной дороги” Лукашенко назначил Валерия Веренича, который до этого был на посту первого заместителя министра транспорта и коммуникаций.

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Вот у кого еще новые должности:

Татьяна Астрейко - первый заместитель министра труда и социальной защиты,

Александр Судник - заместитель министра финансов,

Андрей Прокопчук - директора Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел.

Геннадий Сабынин - первый заместитель председателя Витебского облисполкома.

Андрей Конев - глава администрации Ленинского района Могилева.

Кроме того, президент произвел кадровые назначения в дипломатическом секторе:

Игорь Маршалов стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Ангола и Республике Замбия по совместительству. Михаил Касько - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Народной Республике Бангладеш, Федеративной Демократической Республике Непал и Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству. Роман Романовский - Постоянным представителем Республики Беларусь при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству.

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А Виктор Подскребкин занял должность начальника департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства.

Ранее Telegraf.news рассказывал о других кадровых решениях Лукашенко 12 августа. Так, он назначил четырех председателей райисполкомов в разных областях Беларуси.

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Также мы писали, что Александр Лукашенко 19 июля сменил своих уполномоченных представителей в Минске и во всех областях. К примеру, в столице ими стали председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и министр внутренних дел Иван Кубраков.

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