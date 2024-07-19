Лукашенко сменил своих представителей в Минске и областях

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Опубликовано: 19.07.2024 10:36 , Обновлено: 19.07.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил своих уполномоченных представителей в Минске и областях. Новые фамилии в пятницу, 19 июля, озвучили в президентской администрации.

Уполномоченными представителями главы государства, согласно распоряжению Лукашенко, стали:

в Минске: председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, министр внутренних дел Иван Кубраков;

в Брестской области: первый замглавы Администрации президента Наталья Петкевич, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству Михаил Русый;

в Витебской области: председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич;

в Гомельской области: управляющий делами президента Юрий Назаров, вицепремьер Анатолий Сивак;

в Гродненской области: госсекретарь Совета безопасности БеларусиАлександр Вольфович, председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов;

в Минской области: заместитель председателя Всебелорусского народного собрания Александр Косинец, вицепремьер Петр Пархомчик;

в Могилевской области: глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц.

В президентской Администрации пояснили, что принятые до издания нынешнего распоряжения акты главы государства, связанные с назначением и освобождением уполномоченных представителей в областях и Минске, с сегодняшнего дня признаются утратившими силу.