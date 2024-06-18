"Нарушил письменное обязательство" - Совмин уволил первого замначальника БелЖД

Опубликовано: 18.06.2024 11:52 , Обновлено: 18.06.2024

Совет Министров Беларуси уволил первого заместителя начальника "Белорусской железной дороги" Петра Дулуба. Соответствующее постановление Правительства опубликовали 18 июня на Национальном правовом интернет-портале.

В документе сказано, что Дулуб, как государственное должностное лицо, нарушил письменное обязательство, предусмотренное законодательством о борьбе с коррупцией (пункт 5-1 части первой статьи 47 Трудового кодекса Беларуси).

Судя по информации на сайте БелЖД, должность первого замначальника сейчас свободна.

Скриншот: rw.by

[info_b]Дулуба назначили первым замначальника БелЖД в марте 2021 года. Родился он в 1977 году в Калинковичах Гомельской области, а учился в Белорусском государственном университете транспорта, позже окончил Академию управления при президенте.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД задержали одного из руководителей Белорусской железной дороги как раз за взятки. Тогда имя и конкретную должность управленца не раскрыли.

ГУБОПиК задержал топ-менеджера БелЖД. Что известно?

14 июня президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с Совмином подтвердил, что задержанный - Петр Дулуб. “В тайниках в квартире и в загородном доме фигуранта изъяты денежные средства на сумму более $3,2 млн”, - сообщил глава государства.