Рыженков стал главой МИД, а Крутой - Администрации президента. Лукашенко назначил 9 чиновников на высшие посты в Беларуси

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Опубликовано: 27.06.2024 14:13 , Обновлено: 25.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня принял ряд кадровых решений. Так, он назначил нового руководителя своей Администрации, его заместителя, вице-премьера, курирующего агропромышленный комплекс (АПК), трех министров, помощника по Минску и не только.

Пост главы Администрации президента (АП) занял Дмитрий Крутой. До этого он был Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России. Первым замом Крутого Лукашенко назначил Наталью Петкевич, которая в 2001 - 2004 годах работала пресс-секретарем президента, а с 2004 по 2010-й - сначала заместителем главы АП, а затем первым замом руководителя ведомства.

Новый вице-премьер по АПК - Юрий Шулейко. Раньше он занимал должность председателя Брестского облисполкома.

Министерство иностранных дел возглавил Максим Рыженков, сельскохозяйственное ведомство - Анатолий Линевич. Рыженков до настоящего времени был первым замглавы АП, а Линевич - первым зампреда Витебского облисполкома.

«Привести в порядок СМИ» — Лукашенко назначил министра информации заместителем главы своей администрации

Министром промышленности Лукашенко назначил Александра Ефимова, который раньше занимал пост заместителя главы ведомства.

Помощником президента по Минску стал Юрий Фролов, а послом Беларуси в России - Александр Рогожник. Фролов до этого работал руководителем главного управления контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства и по Минску Комитета госконтроля, а Рогожник был главой Минпрома.

Лукашенко назначил нового начальника управления теробороны и раздал генеральские погоны

Экс-главу МИД Сергея Алейника президент назначил членом Совета Республики.

Ранее Telegraf.news рассказывал о назначении нового министра информации Беларуси, главы Министерства труда и социальной защиты, председателя правления гостелеканала ОНТ, помощника по Минской области и не только. Так, новым руководителем Мининформа Лукашенко 13 июня назначил Марата Маркова, который раньше возглавлял ОНТ.

Лукашенко назначил двух новых министров, главу ОНТ и не только. Кто занял должности?