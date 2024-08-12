"Должны вмешиваться в любые вопросы" - Лукашенко назначил четырех "президентов" районов

Опубликовано: 12.08.2024 12:23 , Обновлено: 12.08.2024

Александр Лукашенко 12 августа согласовал назначение четырех председателей районных исполнительны комитетов и заявил, что они должны быть "президентами на этом клочке земли".

Так, он назначил:

Александра Киселева - главой Быховского райисполкома;

Дмитрия Захарчука - главой Волковысского райисполкома;

Виталия Платуна - главой Любанского райисполкома;

Андрея Дубинчика - главой Осиповичского райисполкома.

Лукашенко заявил новым председателям, что они “президенты на этом клочке земли в своем районе”. По его словам, главы райисполков “должны вмешиваться в любые вопросы”, если видят, “что они не так решаются, как должны решаться”.

“Если это противоречит той политике, которая проводится в Беларуси (не дай бог, конечно)”, - добавил он, передало госагентство БелТА.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко 10 августа во время поездки в Шкловском районе заявил, что белорусы уже должны готовиться к тому, что в Беларуси будет “другой” президент. Однако заверил, что это произойдет не из-за желания покинуть пост, а из-за жизненных обстоятельств.

“Нет, я не говорю — завтра я вас брошу, послезавтра и прочее… Ну, всякое же в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все», — пояснил он свою мысль.

Лукашенко призвал белорусов готовиться к «другому» президенту из «нового поколения». Когда?