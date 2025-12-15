Совет ЕС разрешил вводить санкции против Беларуси из-за контрабандных шаров

Опубликовано: 15.12.2025 16:06 , Обновлено: 15.12.2025

Совет Европейского союза 15 декабря ввёл новый критерий, на основании которого могут расширяться санкции, введённые европейцами против Беларуси. Его напрямую увязали с инцидентами с метеорологическими зондами, которые используют контрабандисты для переправки нелегального товара через границу в Литву.

В пресс-службе Совета ЕС пояснили, что новые критерии позволят Евросоюзу вводить свои “ограничительные меры” в отношении физических и юридических лиц, которых составители санкционных списков заподозрят в следующей деятельности:

планировании, руководстве, поддержке или содействии “манипулированию иностранной информацией и вмешательству в неё”;

направленной против “функционирования демократических институтов, экономической деятельности или услуг, представляющих общественный интерес для ЕС и его государств-членов”;

направленной на “вмешательство в работу, повреждение или уничтожение критической инфраструктуры” стран-участниц ЕС, а также за сами “широкомасштабные или систематические действия, приводящие к нарушению работы такой инфраструктуры”.

Именно под последний критерий, по мнению европейских чиновников, может подпадать использование воздушных шаров на границе Беларуси и Литвы. В Совете ЕС их рассматривают не только как рабочий инструмент контрабандистов, но и как способ “дестабилизировать государство-член ЕС” и инструмент для “запугивания европейских граждан посредством прямых угроз гражданской авиации”.

Напомним, в самой Литве власти решили ужесточить наказание для лиц, причастных к контрабанде. Уголовное наказание - реальное тюремное заключение на срок от 2 до 8 лет - теперь будет грозить даже за одну небольшую партию контрабандного товара, если его будут перевозить опасным для общества способом, например, на воздушных шарах.

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Между тем, ситуацию с воздушными шарами контрабандистов на прошлой неделе прокомментировал Президент Беларуси Александр Лукашенко. На заседании Совета безопасности он призвал власти Литвы перестать нагнетать и политизировать эту проблему. По его словам, с белорусской стороны специалисты “серьезно проработали” этот вопрос - “вплоть до пилотов гражданской авиации”.

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“То, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары туда залетали, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, они говорят: “Это никакой проблемы не представляет"", - заявил тогда Лукашенко.

Ранее он также возложил ответственность за запуск воздушных шаров с контрабандой из Беларуси в Литву на самих литовцев. По его словам, граждане этой страны решили заработать на перепродаже белорусских сигарет, а литовские власти, закрыв границу с Беларусью, сами “толкнули их на путь преступления”.

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Тем не менее, на минувших выходных спецпредставитель США Джон Коул после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что получил обещание о прекращении полетов контрабандных шаров из Беларуси в Литву.

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