Лукашенко обвинил литовцев в запуске шаров из Беларуси в Литву - "Не вижу, за что наказывать"

Опубликовано: 31.10.2025 15:00 , Обновлено: 31.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил ответственность за запуск шаров из Беларуси в Литву на самих литовцев. По его словам, граждане этой страны решили заработать на перепродаже белорусских сигарет, а литовские власти, закрыв границу с Беларусью, сами "толкнули их на путь преступления".

Сам факт контрабанды Лукашенко не стал отрицать, признав, что с территории Беларуси через границу с Литвой перебрасывали сигареты на метеорологических зондах. Занимались этим, по словам Президента, граждане Литвы, которые решили заработать на перепродаже сигарет на фоне ухудшившихся торговых связей между Беларусью и соседними Литвой, Польшей и Латвией и введения ограничений на границах.

“Власти литовские и польские - вы виноваты, что так происходит. Вы зачем поставили людей в такие условия? Зачем вы их толкнули на путь преступления?” - процитировало заочное обращение Лукашенко к соседям госагентство БЕЛТА.

По словам главы государства, сигареты литовцы покупали в стране у белорусов, которые “абсолютно легально” приобретали их непосредственно на производстве и перепродавали за определённый процент. А вот дальнейшей доставкой сигарет через границу, по словам Лукашенко, занимались литовцы, которые затем перепродавали сигареты в страны ЕС, где цены на табачные изделия максимальные, например, в Нидерланды и Англию.

“Наладили этот бизнес. Наши на фабрике берут сигареты по выгодной цене, продают литовцам. Надо перебросить через забор. Маленькими порциями перебрасывали на этих шариках. Там литовцы принимали шары и брали эти сигареты”, - подробно описал Лукашенко схему бизнеса, который фактически остановил движение на границе с Литвой.

При этом глава государства заявил, что не видит, за что можно “спросить” с белорусских участников этой схемы, поскольку они сигареты приобрели на законных основаниях, купили, а не украли или получили иным нелегальным способом.

“В чём здесь вина Беларуси? Я не вижу, за что наказывать людей. Они хотели заработать - они заработали”, - резюмировал Президент.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне вечером аэропорт Вильнюса вновь пришлось закрыть на 2,5 часа из-за замеченных в небе аэростатов. Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал “реагировать всеми возможными способами” на повторяющиеся инциденты.

Науседа пообещал «накалять обстановку» после нового закрытия аэропорта Вильнюса из-за шаров