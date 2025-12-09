"Не надо привлекать американцев" - Лукашенко созвал Совбез и рассказал про шары и литовские грузовики

Опубликовано: 09.12.2025 12:51 , Обновлено: 09.12.2025

Во вторник, 9 декабря, Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал заседание Совета безопасности. В числе прочего на совещании был поднят вопрос литовских грузовиков, застрявших в Беларуси, и воздушных шаров контрабандистов, из-за которых соседняя страна сегодня ввела у себя режим чрезвычайного положения.

Говоря о грузовиках, Лукашенко возмутился тому, что в Литве “начинают гвалтом кричать” по этому поводу, передало госагентство БЕЛТА.

“Если они валяются на обочине дороги, может, в Литве это нормально. У нас это неприемлемо. Мы их разместили на стоянках, охраняем, чтобы никто не влез в эти автомобили, чтобы груз сохранился. Не надо “на дурницу” кричать гвалтом и шуметь. Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет”, - заявил глава государства.

Комментируя ситуацию с воздушными шарами, которые используют контрабандисты для переброски сигарет в Литву, Лукашенко призвал перестал политизировать эту проблему. По его словам, с белорусской стороны специалисты “серьезно проработали” этот вопрос - “вплоть до пилотов гражданской авиации”.

“То, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары туда залетали, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, они говорят: “Это никакой проблемы не представляет"", - процитировала заявление Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства также высказал предположение, что данную проблему могут нагнетать те, кто “хочет повоевать”.

“Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят? Нам война не нужна. Уверен, что и литовскому народу тоже война не нужна, как полякам, латышам и эстонцам. Мы навоевались, хватит уже. Потеряли столько людей, еще поколения живы, которые видели эту войну. Нам война не нужна!” - категорично заявил Лукашенко.

Он в очередной раз призвал соседей оставить обсуждение этого вопроса “в плоскости двухсторонних переговоров” и заявил, что Минск со своей стороны готов выстраивать “нормальные отношения” по всем направлениям. Политик сделал заочное предупреждение тем, что “пытается развязать какой-то конфликт” в Беларуси.

“Вряд ли у них что-то получится. Мы с народом Литвы всегда договоримся. Как и с поляками. Это наши люди”, - заявил Лукашенко.

Своих заочных визави белорусский Президент призвал сесть за стол переговоров

“А если хотите нормальных отношений - садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет. И вряд ли будут”, - процитировало белорусского Президента агентство Sputnik.

А что говорят в Литве?

В свою очередь, в Литве считают, что белорусские власти на требуемых Минском переговорах на высшем уровне намерены поднять вопрос о снятии санкций.

Министр внутренних дел Литвы Кондратович заявил, что литовские грузовики должны покинуть Беларусь без каких-либо условий.

Президент Литвы Науседа, в свою очередь, заявил, что Вильнюс ведёт консультации о введении новых санкций в отношении Беларуси, вместо переговоров с ее властями. Он отметил, что лично обсуждал этот вопрос с председателем Европейской комиссии и генеральным секретарём НАТО.

«… что касается санкционной поддержки, то она будет реализована несколько позже, поскольку санкции, эти пакеты, не принимаются каждый день или каждую неделю», — заявил президент Литвы.

При этом Науседа добавил, что Вильнюс подозревает, что любые переговоры с Минском «закончатся очень простым и прямым вопросом: „Поможете ли вы нам снять санкции с калийных удобрений?“».