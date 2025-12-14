Беларусь пообещала США остановить полеты контрабандных шаров в Литву — Коул

Опубликовано: 14.12.2025 09:19 , Обновлено: 14.12.2025

Спецпредставитель США Джон Коул после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что получил обещание о прекращении полетов контрабандных шаров из Беларуси в Литву.

«Он [Александр Лукашенко] согласился сделать всё возможное, чтобы остановить запуск воздушных шаров, — заявил Коул агентству Reuters после двух дней переговоров. — Думаю, это займёт время, но, на мой взгляд, проблему можно решить. Он хочет нормальных отношений со своими соседями — в этом он меня заверил».

В Минске пресс-служба Дворца Независимости и МИД пока не уточняли, затрагивалась ли на переговорах с Джоном Коулом тема кризиса в отношениях с Литвой.

Напомним, что с осени Литва обвинила Беларусь в запуске контрабандных воздушных шаров, которые нарушают работу Вильнюсского аэропорта. Официальный Минск обвинения отверг, но предложил переговоры на уровне МИДов.