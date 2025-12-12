До 8 лет тюрьмы. В Литве ввели уголовное наказание за воздушную контрабанду на границе

Опубликовано: 12.12.2025 07:46 , Обновлено: 12.12.2025

Сейм Литвы решил ужесточить наказание для лиц, причастных к контрабанде. Уголовное наказание - реальное тюремное заключение на срок от 2 до 8 лет - теперь будет грозить даже за одну небольшую партию контрабандного товара, если его будут перевозить опасным для общества способом, например, на воздушных шарах.

До сих пор переправка небольшой партии сигарет через границу грозила литовцам лишь административной ответственностью. Как правило, один воздушный шар переносит груз в 3 коробки сигарет - около 1,5 тысячи пачек. Стоимость такого груза, по данным литовского портала LRT, составляет около 6 тысяч евро, а уголовная ответственность за контрабанду в Литве грозит лишь в случае, когда стоимость груза превышает 7,5 тысяч евро.

В результате сейчас контрабандисты, как правило, отделываются штрафом даже при повторном нарушении, но на днях Сейм одобрил изменения в законодательство. Теперь тюремное заключение будет применяться ко всем лицам, участвующим в незаконной схеме, независимо от стоимости контрабандного груза. Классификацию правонарушения - административное или уголовное - решили привязать к способу, используемому для переправки контрабанды через границы.

Как пояснил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович, реальное тюремное заключение на срок от 2 до 8 лет , согласно одобренным поправкам, будет грозить и организаторам контрабандной схемы, и непосредственно тем, кто подбирает приземлившуюся на литовской территории груз.

“Не только сами товары представляют угрозу для нашей экономической системы, бюджета страны и благополучия населения, но и сам способ перевозки представляет угрозу национальной безопасности, жизни и здоровью людей”, — пояснил логику литовских законодателей Юлиус Сабатаускас, председатель Комитета Сейма по вопросам правопорядка.

Более того, если во время перевозки контрабандного груза серьезно пострадает или умрёт случайный человек, либо груз приземлится в опасной зоне, контрабандистам теперь может грозить ещё более суровое наказание - до 10 лет . Если же по вине контрабандистов погибнут два или более человека, виновникам может грозить тюремное заключение на срок от 8 до 20 лет или даже пожизненное заключение .

По информации LRT, ужесточение законодательства обратной силы иметь не будет - то есть уже задержанным на данный момент лицам за контрабанду более суровые приговоры не грозят.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ноябре литовские правоохранители устроили массовую облаву на контрабандистов. Министр внутренних дел страны Владислав Кондратович рассказал о первых результатах масштабной операции, координируемой сотрудниками Службы охраны государственной границы Литвы.

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Воздушные шары с контрабандой на границе литовским пограничникам после введения по всей стране режима ЧП помогают отслеживать военные, однако сбивать их они не берутся. Официальный представитель литовской армии полковник Лютаурас Багочюнас на днях назвал тому две причины.

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Ситуацию с воздушными шарами контрабандистов на этой неделе прокомментировал и Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности. Он призвал власти Литвы перестать нагнетать и политизировать эту проблему. По его словам, с белорусской стороны специалисты “серьезно проработали” этот вопрос - “вплоть до пилотов гражданской авиации”.

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