Шесть партий, претендующих на кресла в Сейме Литвы, предложили отменить санкции против Беларуси и открыть границы

Опубликовано: 01.10.2024 15:41 , Обновлено: 01.10.2024

В соседней Литве в настоящее время разворачивается активная предвыборная кампания. Всего две недели остаётся до выборов в Сейм республики, поэтому с прошлой недели начали набирать обороты предвыборные дебаты, на которых члены литовских партий озвучивают свои планы и предложения, касающиеся в том числе и внешней политики и отношений с соседними государствами. Оказалось, что в их числе есть как минимум шесть партий, которые призывают к смягчению европейских санкций в отношении России и Беларуси и открытию границ для белорусских товаров.

[info_b]Выборы в Сейм Литвы назначены на 13 октября 2024 года. Гражданам республики, проживающим как в самой Литве, так и за рубежом, предстоит избрать 141 члена парламента. На эти места претендуют 1740 кандидатов, в том числе, члены более 20 партий, официально зарегистрированных в Литве. По данным Главизбиркома, на нынешних выборах право голоса будут иметь почти 2,4 млн избирателей.[/info_b]

Среди партий и организаций, чьи лидеры или политические представители отличились на предвыборных дебатах “белорусско-ориентированной” позицией, отличной от нынешнего политического курса официального Вильнюса, литовский портал LRT.lt назвал следующие шесть политических объединений:

Партия регионов Литвы,

Заря Немана,

Союз христианских семей,

Коалиция мира,

Литовская партия центра,

Литовская народная партия.

Так, по данным портала, Йонас Пинскус, лидер партийного списка из Партии регионов Литвы, в своём выступлении обратил внимание на то, что страна понесла серьёзные потери из-за прекращения перевалки белорусских удобрений через Клайпедский порт.

Похожего мнения, судя по предвыборным выступлениям, придерживается и Вальдемар Томашевский из Союза христианских семей — политической партии, представляющей поляков, проживающих в Литве. Он посетовал на то, что от ужесточения ограничений на пересечение границы с Беларусью страдают как жители приграничных районов, так и литовский бизнес в целом. Заявив, что “все войны в конце концов заканчиваются миром”, политик призвал “торопиться и искать мира уже сейчас”.

Аналогичный призыв звучал в предвыборных речах Виктораса Успасского, который возглавляет Коалицию мира, а Ремигиюс Жемайтайтис из Зари Немана, Артурас Орлаускас из Литовской партии центра и Эдуардас Вайткас, который не выдвигался по партийным спискам, но является сторонником Литовской народной партии, прозрачно намекнули на необходимость скорейшего возобновления дипломатических отношений с официальным Минском.

Правительство Литвы одобрило расторжение таможенных соглашений с Беларусью

Такие позиции явно противоречат политике, которую продвигает действующая премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, не сумевшая в мае обойти на президентских выборах действующего президента Гитанаса Науседу. Только за последнее время правительство Литвы последовательно расторгло с Беларусью несколько договоров - о таможенном и приграничном экономическом сотрудничестве и прочее, а также поддержало санкции ЕС, в том числе, введя запрет на въезд в страну автомобилей на белорусских номерах, и одобрило размещение дополнительного американского военного контингента вблизи с границей Беларуси.

Литва решила разместить тысячу американских солдат вблизи границы с Беларусью

Все эти шаги привели к тому, что министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на днях выступил с призывом к официальному Вильнюсу “отойти от края пропасти” и “вернуться к конструктивному сотрудничеству”, в том числе по линии спецслужб. По словам главы МИД, белорусско-литовские отношения сейчас “переживают наихудший период за всю историю двустороннего взаимодействия”.

Глава МИД Беларуси призвал Литву «отойти от края пропасти» и возобновить контакты на уровне спецслужб