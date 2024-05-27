Науседа с большим отрывом победил на президентских выборах в Литве

Опубликовано: 27.05.2024 07:49 , Обновлено: 27.05.2024

В воскресенье, 26 мая, в Литве завершился второй тур президентских выборов. По предварительным данным, озвученным утром 27 мая, действующий президент Гитанас Науседа обошел свою соперницу, премьер-министра Ингриду Шимоните, во всех 60 муниципалитетах страны, при чём в некоторых - с рекордным отрывом в количестве голосов.

По данным литовского портала lrt.lt, за Науседу во втором туре проголосовало в общей сложности 74,43% избирателей, соответственно, его оппонент набрала 24,06% голосов.

В Шальчининкае зарегистрировали рекордный отрыв - там за Науседу свои голоса отдали 90,05% избирателей, а за Шимоните - всего 5,04% жителей муниципалитета. Самую ощутимую поддержку избирателей действующий премьер получила преимущественно от либералов в крупных городах. По данным литовских СМИ, общая явка избирателей во втором туре составила 49,61%.

Своё поражение на выборах Шимоните признала спокойно, поздравив переизбранного президента Литвы с победой и заявив, что она продолжит свою работу в качестве премьер-министра.

В свою очередь Науседа в своей победной речи, произнесённой в избирательном штабе, пообещал в рамках своей второй каденции продолжить нынешний внешнеполитический курс Литвы, а внутри страны - сосредоточиться на решении проблем, с которыми он столкнулся в свой первый срок, ради “благополучия всего народа Литвы”.

Напомним, провести второй тур президентских выборов властям Литвы пришлось после того, как в первом туре жители страны не смогли определиться с выбором главы государства 12 мая. Тогда ни одному из восьми кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей, необходимых для победы. После подсчета голосов всех избирателей, принявших участие в выборах, действующий президент набрал 44,19% голосов, а Шимоните — 19,78%.

Литовцы не смогли определиться с выбором президента. Когда второй тур?

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе решила не наблюдать за президентскими выборами в Литве. Причиной стало то, что Вильнюс отказался впускать в страну делегатов из Беларуси и России.

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