Глава МИД Беларуси призвал Литву «отойти от края пропасти» и возобновить контакты на уровне спецслужб

Опубликовано: 26.09.2024 11:30 , Обновлено: 26.09.2024

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков призвал официальный Вильнюс "отойти от края пропасти" и "вернуться к конструктивному сотрудничеству", в том числе по линии спецслужб. По словам главы МИД, белорусско-литовские отношения сейчас "переживают наихудший период за всю историю двустороннего взаимодействия".

Рыженков обвинил официальный Вильнюс в развязывании “недальновидной гибридной войны против белорусского государства и народа”. “В интересах народов двух стран Беларусь, несмотря на все это бессмысленное и абсолютно неоправданное давление, по‑прежнему заинтересована в нормальном равноправном диалоге с литовскими соседями”, - заявил министр иностранных дел Беларуси, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”.

По его словам, у официального Минска “есть четкое понимание того, что, пока не поздно, надо отойти от края пропасти и вернуться к конструктивному сотрудничеству”. Рыженков призвал литовскую сторону сделать “эти шаги … уже сегодня”. “Поскольку по многим направлениям как в экономике, логистике, так и в сфере межчеловеческих контактов мы можем просто подойти к точке невозврата”, - категорично отметил глава МИД.

По его информации, Минск не единожды “доводил до литовской стороны готовность к консультациям с Вильнюсом по восстановлению нормального добрососедского взаимодействия”. Рыженков перечислил, какие контакты, с его слов, готова возобновить Беларусь с Литвой:

по линии пограничных и специальных служб,

отраслевых ведомств, в том числе МИД,

по парламентской линии,

“любых уполномоченных литовских делегаций”.

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“Готовы к разработке дорожной карты по разблокированию сотрудничества по отдельным направлениям, естественно, на принципах уважения суверенитета и независимости Беларуси и ее права на собственный путь развития в сотрудничестве с партнерами”, - дополнил министр. Также Рыженков выразил надежду, что результаты парламентских выборов в Литве в октябре 2024 года “создадут условия для восстановления белорусско‑литовского диалога”.

Кроме того, глава белорусского МИД назвал “первоочередные меры”, которые надо принять белорусской и литовской сторонам “совместными усилиями”:

“нормализация миграционной ситуации” на границе,

“деэскалация военной напряженности”,

взаимодействие по линии силовых структур,

возобновление перечисления пенсий и пособий,

оздоровление людей, в том числе с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов,

восстановление “нормального пассажирского и грузового сообщения и мобильности, транзита грузов”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что правительство Литвы одобрило инициативу Министерства финансов о расторжении договора о таможенном сотрудничестве с Беларусью. Вильнюс должен направить ноты по дипломатическим каналам, после чего срок соглашений истечет через полгода. К слову, обе стороны подписали договор еще в 1996 году.

Правительство Литвы одобрило расторжение таможенных соглашений с Беларусью