Правительство Литвы одобрило расторжение таможенных соглашений с Беларусью

Опубликовано: 25.09.2024 19:35 , Обновлено: 25.09.2024

Правительство Литвы одобрило инициативу Министерства финансов о расторжении договора о таможенном сотрудничестве с нашей страной. Сейчас Вильнюс должен направить ноты по дипломатическим каналам, после чего срок соглашений истечёт через полгода. Напомним, обе стороны подписали договор ещё в 1996 году. Таким образом, он просуществовал почти 30 лет.

«Учитывая геополитическую ситуацию, а также тот факт, что на практике приграничное торгово-экономическое сотрудничество полностью приостановлено и невозможно с этими государствами, соглашения целесообразно денонсировать», — подчеркнули в Министерстве финансов Литвы.

Там добавили, что двусторонние соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в области таможенной деятельности, заключённые Вильнюсом ещё до вступления Литвы в Евросоюз, также не имеют больше “практической ценности”.

Что ответили в Беларуси?

В свою очередь Александр Лукашенко, комментируя решение литовских властей о закрытии въезда в страну автомобилям с белорусскими номерами, назвал европейских политиков «безумцами».

«Я на вашем месте многие бы вопросы касаемо Литвы и не комментировал. Потому что они не знают сами, что творят. Это безумцы, самые настоящие безумцы. Ну что о них говорить. Если бы там были ответственные политики, мы могли бы обсуждать их политику. Но там ответственных политиков нет», — подчеркнул ранее президент.

Ранее Telegraf.news писал, что Литва решила последовать примеру соседней Латвии и ввести запрет на въезд в страну автомобилей на белорусских номерах. Пропускать такие авто литовский пограничники перестали ровно в 00:00 18 июля 2024 года, причём независимо от гражданства их владельца или водителя.

Литва вслед за Латвией ввела запрет на авто с белорусскими номерами