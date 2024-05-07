Лукашенко пообещал не идти в наступление с ядерным оружием - "Они уже отвыкли, да и наша молодежь этого не хочет"

Опубликовано: 07.05.2024 19:47 , Обновлено: 07.05.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы рассказал, почему в стране объявили внезапную проверку носителей нестратегического ядерного оружия, и пообещал, что "никто в наступление с этим оружием не пойдет".

По словам Лукашенко, Беларусь на фоне “постоянно возрастающей в Европе военной активности” принимает комплекс мер реагирования на “обострение обстановки”. “Данная деятельность по обороне нашей страны носит плановый характер и предполагает несколько этапов”, - отметил глава государства.

И перечислил этапы. Так, во время первого в качестве ответа, как рассказал президент, на концентрацию войск вблизи северо-западных границ Беларуси вывели усиленные танковый и механизированный батальоны на Ошмянском и Поставском направлениях. Также провели внезапную проверку с отмобилизованием и приведением в полную боевую готовность механизированных и зенитно-ракетных бригад.

Сегодня, по словам Лукашенко, началась “отработка второго этапа мер реагирования”. “Для его проведения генеральными штабами вооруженных сил Беларуси и России предусмотрена проверка сил и средств совместной региональной группировки войск, в рамках которой впервые планируется отработать вопросы применения нестратегического ядерного оружия”, - процитировало президента агентство БелТА.

Глава государства перечислил, что конкретно будет включать эта проверка: подачу спецбоеприпасов в ракетные и авиационные воинские части, загрузку их на пусковые установки, подвеску на самолеты и не только.

Лукашенко подчеркнул, что это “оружие сдерживания, защиты”. “Никто в наступление с этим оружием не пойдет”, - заверил он.

И заявил, что не верит, что в “откормленной Западной Европе кто-то захочет лезть в грязные, вшивые окопы, чтобы воевать”. “Они же уже отвыкли от этого. Да и наша молодежь этого не хочет. Но мы должны быть готовы ко всему. Я не верю, что они обезумели и преступят черту, которую нарисовали сами”, - сказал глава государства.

По его словам, проверку проведут “с отработкой в том числе российскими войсками применения нестратегического ядерного оружия”. А руководить войсками, подавать сигналы на учебное применение нестратегического ядерного оружия, со слов Лукашенко, будут генштабы Беларуси и России.

Российское ядерное оружие в Беларуси

Напомним, о том, что РФ разместит свое ядерное оружие на территории Беларуси, стало известно в марте 2023 года. В МИД Беларуси тогда подчеркнули, что ядерные боеприпасы разместят без “передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, что не противоречит положениям статей I и II Договора о нераспространении ядерного оружия”.

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О том, что контроль за тактическим ядерным оружием Москва Минску не передаст, говорил и президент РФ Владимир Путин, который, собственно, и анонсировал размещение. В марте 2023 года Путин заявил, что то же самое делают США в Европе. «Мы договорились, что мы сделаем то же самое. Не нарушая своих обязательств, подчеркну, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия, мы уже помогли нашим белорусским коллегам оборудовать их самолеты”, - рассказал тогда президент РФ.

Путин объявил о размещении в Беларуси ядерного оружия