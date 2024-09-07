Глава ЦРУ рассказал, когда ждал ядерного удара России

Опубликовано: 07.09.2024 23:24 , Обновлено: 07.09.2024

Глава ЦРУ Билл Бернс, прибывший с визитом в Лондон на встречу вместе с главой МИ-6, заявил, что странам Запада не стоит чрезмерно опасаться ядерной угрозы со стороны России из-за помощи Украине. Однако потом заявил, что был момент, когда он ожидал применения тактического ядерного оружия (ТЯО).

“Путин - хулиган. Он будет продолжать время от времени бряцать оружием, - сказал Бернс. - Мы не можем позволить себе быть запуганными этим бряцанием оружия… Мы должны помнить об этом”. Так он прокомментировал дебатя на тему, следует ли разрешить Украине использовать англо-французские ракеты Storm Shadow на территории России.

Однако предупредил, что все решения должны быть взвешенными. “Никто из нас не должен легкомысленно относиться к рискам эскалации”, – заявил Бернс аудитории на мероприятии Financial Times в Лондоне и сказал, что в ЦРУ действительно существовало мнение, что Россия может применить тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине в первый год войны.

“Осенью 2022 года был момент, когда, я думаю, существовал реальный риск потенциального применения Россией тактического ядерного оружия, - сказал Бернс.

К тому времени российские войска отступили на севере Украины и оставили Херсон на юге, что породило мнение о том, что Россия может попытаться применить ядерное оружие в случае ухудшения ситуации на фронте. Как бы то ни было, вскоре после этого линия фронта стабилизировалась.

[inf]Бернс и его британский коллега, глава МИ-6 Ричард Мур, никогда не появлялись на публике вместе до мероприятия в лондонском Кенвуд-Хаусе в Хэмпстеде. Строгие меры безопасности были такими, что зрителям было сообщено о том, кто будет присутствовать, всего за 15 минут до начала.[/inf]

Ричард Мур заявил, что есть опасения, что российские шпионы становятся все более “безрассудными” в Великобритании, Европе и других странах. “Честно говоря, я думаю, что российские разведывательные службы немного одичали”, - заявил глава британской разведки.

“Следствие коллективного Запада”

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Россия ведёт работу по формированию новых подходов в контексте обновления ядерной доктрины”. По его словам, Владимир Путин уже заявлял об этом минувшим летом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

“Нынешняя повестка дня и сложившаяся ситуация, вероятно, являются следствием действий коллективного Запада», — утверждает Дмитрий Песков, уточнив, что западные страны отказались от диалога с РФ и продолжают помощь Украине. Все эти действия, по словам Пескова, Москва анализирует и возьмет за основу новой доктрины.

“Должны быть готовы ко всему”

В свою очередь, весной 2024 года Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не рассматривает размещенное на ее территории российское тактическое ядерное оружие как средство нападения. По его словам, в войне не заинтересован ни Запад, ни Беларусь.

“Я не верю, что в Западной Европе - зажиревшей, откормленной - кто-то захочет лезть в грязные, вшивые окопы, чтобы воевать. Они же уже от этого отвыкли. Да и наша молодежь, вы знаете, этого не хочет”, - заявил он.

“Но мы должны быть готовы ко всему. Я не верю, что они обезумели и преступят черту, которую даже нарисовали сами”, - заявил он.