ВС Беларуси готовы применить ядерное оружие - Глава Генштаба Муравейко

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Опубликовано: 12.06.2024 16:44 , Обновлено: 12.06.2024

Начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Вооруженные Силы (ВС) страны готовы применить специальное ядерное оружие.

Как рассказали в военном ведомстве, подразделения ВС начали выполнять учебно-боевые задачи в рамках второго этапа совместных с Россией учений по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия.

«Все организационные и технические моменты отрабатываются в четком взаимодействии с нашими российскими коллегами и совместно с ними”, - подчеркнул Муравейко.

Он рассказал, что оперативно-тактические комплексы “Искандер” выдвинулись на назначенные позиции вместе со специальными боеприпасами, пристыковали их к боевым частям и заступили на боевое дежурство. То же самое сделала авиация, проинформировал первый замминистра обороны.

Фото: агентство "Ваяр"

По словам Муравейко, “изюминкой” учения стал тот факт, что до последнего момента командиры авиационных звеньев не были в курсе, кто будет выполнять учебно-боевые задачи и с какого аэродрома стартует авиация. “Сигнал пришел буквально за 30 минут до начала выполнения задач, и данное мероприятие наши авиаторы выполнили с достоинством и честью”, - отметил начальник Генштаба.

Он дополнил, что все контрольные нормативы выполнили раньше установленного срока, “четко и без суеты”. “Я удовлетворен работой наших расчетов, наших летчиков, нашего инженерно-технического состава”, - процитировал Муравейко Telegram-канал Министерства обороны.

По словам генерал-майора, такие учения и отработка применения нестратегического ядерного оружия - это один из способов повышения готовности и потенциала ВС. “Итоги мы подведем, но уже сейчас могу с уверенностью заявить: подразделения и части Вооруженных Сил Беларуси к применению специального ядерного оружия готовы», - сказал начальник Генштаба.

Фото: агентство "Ваяр"

Ранее Telegraf.news сообщал, что 6 мая Минобороны РФ анонсировало проведение учения по отработке подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В ведомстве заявили, что учение проведут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

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На следующий день, 7 мая, Министерство обороны Беларуси начало внезапную проверку сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия. Как рассказал министр обороны Виктор Хренин, проверкой будет охвачен «весь комплекс мероприятий»: от планирования и подготовки до нанесения ударов тактическими ядерными боеприпасами.

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9 мая после парада в Москве Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь и Россия «синхронизируются» на этом учении ВС РФ. «Первый этап мы провели, можно сказать, порознь. Но нами было принято вчера [8 мая] решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этапы вместе», — пояснил президент.

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