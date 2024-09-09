"Принимаем меры" - В Совбезе насчитали 14 тыс. украинских военных на границе с Беларусью

Опубликовано: 09.09.2024 07:45 , Обновлено: 09.09.2024

На украинско-белорусской границе, по подсчётам Минска, в настоящее время находится 14 тыс. украинских военнослужащих. Такую цифру озвучил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович и рассказал об усилении южного операционного направления из-за потенциальных угрозы со стороны Украины.

Решение об усилении южного операционного направления Вольфович, выступая в эфире гостелеканала ОНТ, назвал “целесообразным и своевременным”.

“Были созданы разнородные группировки сил и средств, выведены в южные районы нашей страны для прикрытия операционных направлений - в Гомельском и Мозырском - для усиления выполнения задач органами пограничной службы”, - рассказал глава Совбеза.

При этом численность белорусской группировки сил на границе, по его словам, в разы меньше украинской - 4,5 тыс. белорусских солдат против 14 тыс. украинских.

“Все в последнее время высказывания, упрёки со стороны и Запада, и со стороны Украины, что мы создали какие-то группировки, чтобы начать наступление на юге на территорию Украины, могут вызывать только лёгкую усмешку”, - заявил Вольфович, подчеркнув, что Беларусь никогда “не высказывала каких-то упреков, угроз, каких-то претензий ни территориальных, ни какого-то другого характера по отношению к Украине”.

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Украинскую сторону же госсекретарь Совбеза обвинил в “постоянных нарушениях государственной границы беспилотной авиацией”. Однако, по его словам, белорусские военные к этому готовы и привёл в качестве показательного примера недавний инцидент с беспилотниками в Гомельской области.

“Наши средства противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и наша авиация - самолеты Су-30СМ - современнейшие самолеты были подняты в воздух и, соответственно, нанесено огневое поражение для предотвращения каких-то угроз. Поэтому мы видим всё это, принимаем меры”, - заявил Вольфович.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что 5 сентября Минобороны Беларуси сообщило о нарушении государственной границы беспилотными летательными аппаратами. По данным ведомства, все беспилотники были уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны. Позднее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, что один из БПЛА упал на склад в Гомеле, после чего тот загорелся.

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Ещё в конце августа Министерство обороны отчиталось об очередном шаге по усилению обороны южной государственной границы. Туда отправили военнослужащих сил специальных операций, а в одном из районов — развернули медицинский отряд специального назначения.

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