В Гомеле из-за сбитого беспилотника загорелся склад

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Опубликовано: 05.09.2024 12:48 , Обновлено: 05.09.2024

В четверг, 5 сентября, в Министерстве обороны Беларуси сообщили о нарушении государственной границы беспилотными летательными аппаратами. По данным ведомства, все дроны уничтожили, однако о конкретных регионах не рассказали. Позднее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям добавили, что один из БПЛА упал на склад в Гомеле, после чего тот загорелся.

По информации МЧС, в результате падения предположительно сбитого беспилотного летательного аппарата загорелся кирпичный склад в Гомеле по 8-му переулку Ильича. В спасательном ведомстве добавили, что пожар удалось ликвидировать и никто не пострадал. Всего в результате инцидента было повреждено 5 кв. м. кровли.

«Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение», — [link href=“https://t.me/modmilby/41578” target=“_blank” rel=“noopener”] отметил [/link]начальник Главного штаба, первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Сергей Фролов.

Фото: МЧС Беларуси

При этом в Минобороны не уточнили, сколько именно беспилотников залетело на территорию Беларуси, откуда они прилетели и кому принадлежали. Однако в соцсетях появились видео, снятые, как утверждается, жителями Гомеля. Авторы роликов сообщили, что около 1:30 ночи в городе были слышны как минимум два громких взрыва, а некоторым очевидцам удалось снять вспышку и красный огонёк, предположительно, от падения сбитого дрона, упавшего, как утверждается, за чертой города.

[info_b]Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в конце августа Министерство иностранных дел Украины пожаловалось на «скопление войск» вблизи белорусско-украинской границы: 25 августа официальный Киев призвал власти Беларуси отвести свои войска в Гомельской области от границы с Украины и не совершать «трагических ошибок».

Украина призвала Беларусь не совершать «трагических ошибок» и отвести войска от границы

В белорусском МИД это заявление назвали «некой хитрой игрой» Киева, которая рассчитана «на внутреннее потребление либо на получение оваций с Запада», а президент Беларуси Александр Лукашенко ещё в июле пообещал не начинать боевые действия на границе с Украиной. По его словам, открытие ещё одного фронта «на полторы тысячи километров» не нужно ни Беларуси, ни тем более Украине.

«Не надо беспокоиться» — Лукашенко пообещал не начинать боевые действия на границе с Украиной