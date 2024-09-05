В небе над Беларусью сбили несколько беспилотников - Минобороны

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Опубликовано: 05.09.2024 10:10 , Обновлено: 05.09.2024

Министерство обороны Беларуси в четверг, 5 сентября, сообщило о нарушении государственной границы Беларуси беспилотными летательными аппаратами. По данным ведомства, все беспилотники были уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщается.

“Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение”, - отрапортовал начальник Главного штаба, первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Сергей Фролов.

По его словам, все цели были “своевременно уничтожены”, а по факту нарушения госграницы сейчас ведётся проверка.

В ведомстве не уточнили, на каком участке границы произошёл ночной инцидент, а также сколько именно беспилотников залетело на территорию Беларуси. Не уточнили в Минобороны и тип беспилотников, а также кому они предположительно принадлежали. Не сообщается и о каких-либо разрушениях на земле, вызванных падением обломками сбитых дронов.

Однако, в соцсетях появились видео, снятые, как утверждается, жителями Гомеля. Авторы роликов сообщили, что около 1:30 ночи в городе были слышны как минимум два громких взрыва, а в некоторым очевидцам удалось снять вспышку и красный огонёк, предположительно, от падения сбитого дрона, упавшего, как утверждается, за чертой города.

[info_b]Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика![/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце августа Министерство иностранных дел Украины пожаловалось на “скопление войск” вблизи белорусско-украинской границы: 25 августа официальный Киев призвал власти Беларуси отвести свои войска в Гомельской области от границы с Украины и не совершать «трагических ошибок».

Украина призвала Беларусь не совершать «трагических ошибок» и отвести войска от границы

В белорусском МИД это заявление назвали «некой хитрой игрой» Киева, которая рассчитана «на внутреннее потребление либо на получение оваций с Запада», а президент Беларуси Александр Лукашенко ещё в июле пообещал не начинать боевые действия на границе с Украиной. По его словам, открытие ещё одного фронта “на полторы тысячи километров” не нужно ни Беларуси, ни тем более Украине.

«Не надо беспокоиться» — Лукашенко пообещал не начинать боевые действия на границе с Украиной