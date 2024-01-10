Вольфович пожаловался на «пьяных украинских пограничников», которые «допускают заходы» на территорию Беларуси

Опубликовано: 10.01.2024 16:02 , Обновлено: 10.01.2024

Госсекретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил о том, что складывающаяся сейчас ситуация на белорусско-украинской границе "вызывает тревогу", в том числе, из-за неподобающего поведения украинских пограничников.

Во время недавнего визита в Мозырский погранотряд, который отвечает за охрану южных рубежей Беларуси и где недавно была сформирована специальная маневренная группа, Вольфович заявил, что на украинско-белорусской границе сейчас закрыты пункты пропуска, разрушены практически все мосты, а подходы к границе - заминированы.

“На сегодня мы насчитываем свыше 500 тыс. противопехотных и противотанковых мин, которые установлены на украинско-белорусской границе”, - процитировало Вольфовича издание sb.by.

Особое беспокойство у госсекретаря Совбеза, вызывало поведение украинских пограничников. Они, по его словам, “часто несут службу в пьяном виде”, а также “направляют оружие в сторону территории Республики Беларусь”, “допускают заходы на приграничную территорию”, а также “нарушают воздушное пространство квадрокоптерами”.

Вольфович подчеркнул, что несмотря на то, что “Беларусь — мирная страна”, которая “никому не угрожает”, белорусские военные всегда готовы защитить свою страну и “реагировать на вызовы и угрозы”, которые, по его словам, “исходят по отношению к Беларуси, к сожалению, от стран-соседей — Украины, Польши, стран Балтии”.

О “совсем не мирных подходах” по отношению к Беларуси со стороны соседних государств, по словам госсекретаря Совбеза, свидетельствуют “военная активность, большое количество учений, увеличенная разведдеятельность”, в также увеличение военных бюджетов.

“Поэтому мы вынуждены предпринимать соответствующие шаги и на плановой основе развивать структуры военных организаций государства, в том числе и органов пограничной службы”, - процитировало Вольфовича Минобороны.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Вольфович, будучи с визитом в Москве на встрече секретарей совбезов стран СНГ в ноябре прошлого года, заявил, что для Беларуси есть угроза “взрывоопасной ситуации” из-за действий Украины и “коллективного Запада” и спрогнозировал военную угрозу “в ближайшее время”.

В Совбезе заявили о возможной агрессии против Беларуси «в ближайшее время». Что случилось?