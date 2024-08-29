Минобороны Беларуси отправило к границе с Украиной подразделения сил спецопераций

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Опубликовано: 29.08.2024 15:26 , Обновлено: 29.08.2024

Министерство обороны Беларуси в четверг, 29 августа, отчиталось об очередном шаге по усилению обороны южной государственной границы (там страна граничит с Украиной). Туда отправили военнослужащих сил специальных операций, а в одном из районов - развернули медицинский отряд специального назначения.

В ведомстве сообщили, что военные уже оборудовали полевой лагерь, обустроили его необходимыми инженерным сооружениями и приступили “отработке вопросов взаимодействия между подразделениями, маскировки мест дислокации и размещения огневых средств”. Помимо патрулирования и выставления засад военные также ведут разведку местности с помощью беспилотников.

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Что касается медицинского отряда специального назначения, то в него вошли опытные военные врачи из 432‑го Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил, в прошлом принимавшие участие в том числе в международных гуманитарных миссиях, например, в Сирии и Ливане. В Минобороны заявили, что эти специалисты “готовы в любой момент оказать бойцам квалифицированную помощь”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что с 26 августа по 6 сентября в Гомельской области проводится второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны.

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Напомним, в июле Генеральный штаб Вооруженных сил Беларуси зафиксировал «ничем не обоснованную активность» на границе с Украиной. По подсчетам ведомства, которые озвучили на брифинге 5 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили там до 15 тыс. солдат группировки войск «Север», что вызвало ответную реакцию со стороны белорусских военных. Однако, уже 13 июля появилась информация о том, что Лукашенко лично прибыл на южную границу Беларуси, где отдал приказ отвести войска в места постоянной дислокации.

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Более чем через месяц на «скопление войск» вблизи границы пожаловалось Министерство иностранных дел Украины: 25 августа официальный Киев призвал власти Беларуси отвести свои войска в Гомельской области от границы с Украины и не совершать «трагических ошибок».

В белорусском МИД это заявление назвали «некой хитрой игрой» Киева, которая рассчитана «на внутреннее потребление либо на получение оваций с Запада».