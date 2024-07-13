"Украинцы... отвели" - Лукашенко приказал отвести белорусские войска от границы с Украиной

Опубликовано: 13.07.2024 19:32 , Обновлено: 15.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июля прибыл на южную границу Беларуси (с Украиной), где отдал приказ отвести войска в места постоянной дислокации.

По его словам, власти Украины ранее отдали аналогичный приказ. “После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы”, - заявил он. По его словам, он не ждёт никаких “осложнений” с украинцами.

Также Александр Лукашенко рекомендовал военным не держать на границах лишние войска. “Если надо будет отвести где-то войска - отводите. Не должно быть никаких лишних мероприятий”, - заявил он.

При этом он предупредил, что на западном направлении нужно следить за ситуацией. “Вот там идет активизация. Поэтому северо-западное направление - там ребята должны быть готовы ко всему. Они нас провоцируют, чтобы втянуть в эти разборки, в эту войну. Нельзя этого допустить”, - сказал собравшимся Александр Лукашенко.

Как сообщили в его пресс-службе, Александр Лукашенко прибыл в Лунинецкий район Брестской области на место дислокации 56-го зенитного ракетного полка.

В совещании во время визита также приняли участие:

госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович,

председатель КГБ Иван Тертель,

министр внутренних дел Иван Кубраков,

министр обороны Виктор Хренин,

начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Муравейко,

председатель Госпогранкомитета Константин Молостов,

командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Вадим Денисенко,

командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Мозырский пограничный отряд призвал жителей региона “быть бдительными” и среди прочего сообщать о машинах с номерами других стран, а также о такси на территории возле государственной границы.

Мозырские пограничники призвали жителей региона сообщать об авто с иностранными номерами. В чем дело?

Также Telegraf.news сообщал о «ничем не обоснованной активности», которую зафиксировал Генеральный штаб Вооруженных сил Беларуси на границе страны с Украиной. По подсчетам ведомства, которые озвучили на брифинге 5 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили до 15 тыс. солдат группировки войск «Север» вблизи границы с Беларусью.

Свыше 11 тыс. солдат НАТО и 15 тыс. бойцов ВСУ. Минобороны Беларуси предупредили о «подготовке диверсий» на границе