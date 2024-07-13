"Украинцы... отвели" - Лукашенко приказал отвести белорусские войска от границы с Украиной
Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июля прибыл на южную границу Беларуси (с Украиной), где отдал приказ отвести войска в места постоянной дислокации.
По его словам, власти Украины ранее отдали аналогичный приказ. “После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы”, - заявил он. По его словам, он не ждёт никаких “осложнений” с украинцами.
Также Александр Лукашенко рекомендовал военным не держать на границах лишние войска. “Если надо будет отвести где-то войска - отводите. Не должно быть никаких лишних мероприятий”, - заявил он.
При этом он предупредил, что на западном направлении нужно следить за ситуацией. “Вот там идет активизация. Поэтому северо-западное направление - там ребята должны быть готовы ко всему. Они нас провоцируют, чтобы втянуть в эти разборки, в эту войну. Нельзя этого допустить”, - сказал собравшимся Александр Лукашенко.
Как сообщили в его пресс-службе, Александр Лукашенко прибыл в Лунинецкий район Брестской области на место дислокации 56-го зенитного ракетного полка.
В совещании во время визита также приняли участие:
- госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович,
- председатель КГБ Иван Тертель,
- министр внутренних дел Иван Кубраков,
- министр обороны Виктор Хренин,
- начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Муравейко,
- председатель Госпогранкомитета Константин Молостов,
- командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Вадим Денисенко,
- командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович.
Ранее Telegraf.news сообщил, что Мозырский пограничный отряд призвал жителей региона “быть бдительными” и среди прочего сообщать о машинах с номерами других стран, а также о такси на территории возле государственной границы.
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Также Telegraf.news сообщал о «ничем не обоснованной активности», которую зафиксировал Генеральный штаб Вооруженных сил Беларуси на границе страны с Украиной. По подсчетам ведомства, которые озвучили на брифинге 5 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили до 15 тыс. солдат группировки войск «Север» вблизи границы с Беларусью.
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