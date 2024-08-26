"Некая хитрая игра" - В МИД Беларуси ответили на призыв МИД Украины отвести войска от границы

Опубликовано: 26.08.2024 19:55 , Обновлено: 26.08.2024

В министерстве иностранных дел Беларуси 26 августа сообщили, что к ним не поступало из Киева никаких официальных заявлений, а появившийся на сайте МИД Украины призыв отвести белорусские войска на расстояние выстрела от границы, назвали "некой хитрой игрой".

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз утверждает, что его “многие спрашивают – что это было? И для чего?”. И признался, что у него нет ответов.

По словам чиновника, он видел обращение лишь на “просторах интренета” (МИД Украины опубликовал его на своем официальном сайте).

“Знаете, там [в интернете] хватает всякого. Так что мы сами были бы признательны, если бы кто-нибудь смог нам разъяснить логику подобных заявлений. Как по нашему мнению, весьма замысловатую. Получается, что руководство Украины запускает через территорию Беларуси боевые дроны, а неделю спустя на сайте своего МИД удивляется действиям наших вооруженных сил, выполняющих задачи по обеспечению безопасности территории Беларуси и наших граждан”, - заявил Анатолий Гдаз.

По его словам, в МИД Беларуси считают логику белорусских военных вполне логичной. “Особенно, если учесть постоянные провокации на границе с украинской стороны, дислокацию группировки войск более 100 тысяч человек, заброску в Беларусь террористов, их снабжение и финансирование, тотальное минирование приграничной территории и многие другие вещи”, - пояснил представитель МИД Беларуси.

Что касается заявления МИД Украины, то Анатолий Глаз заявил, что увидел в нем “некую хитрая игру”, которая рассчитана “на внутреннее потребление либо на получение оваций с Запада”.

“Не совершать трагических ошибок”

Ранее Telegraf.news сообщил, что официальный Киев призвал власти Беларуси отвести свои войска в Гомельской области от границы с Украины и не совершать “трагических ошибок”. Заявление с таким содержанием вечером 25 августа появилось на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины. Там призвали “прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в Республике Беларусь систем огня».

В МИД подчеркнули, что Украина «не собирается предпринимать никаких недружественных действий против белорусского народа», но предупредили о готовности предпринять «все необходимые меры» в случае нарушения государственной границы, сославшись при этом на Устав ООН и гарантированное им право государств на самооборону.

«При этом все скопления войск, военные объекты и пути снабжения территории Беларуси будут законными целями для Вооруженных Сил Украины», — добавили в МИД Украины.