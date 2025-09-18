Польша выдвинула ультиматум для открытия границы с Беларусью - "Если Китай нам поможет"

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Опубликовано: 18.09.2025 13:32 , Обновлено: 18.09.2025

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал главное условие для открытия границы с Беларусью. Теперь речь идёт не об опасности учений "Запад-2025", которые на территории Беларуси завершились 16 сентября.

По его словам, Польша откроет границу, когда прекратятся некие “провокации со стороны Беларуси”. Об это он написал в соцсети X, бывшем Twitter.

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“Встреча с моим китайским коллегой была очень хорошей, мы договорились о некоторых конкретных вопросах, таких как разблокировка экспорта польской птицы. Но по поводу белорусской границы мы твердо стоим. Если Китай поможет нам… то граница будет открыта”, - говорится в сообщении министра иностранных дел Польши.

[inf]Власти Беларуси неоднократно отвергали обвинения Польши в организации провокаций на границе, в том числе потока нелегальных мигрантов в ЕС.

Так, в июле министерство иностранных дел Беларуси заявило, что обвинения со стороны Польши в причастности Беларуси к инцидентам на границе не соответствуют действительности. Комментарий ведомства последовал после сообщений польских пограничников об атаках на их патрули, в том числе с применением «коктейля Молотова».

МИД Беларуси отверг обвинения Польши в причастности к инцидентам на границе

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В МИД Беларуси пока официально ультиматум польских коллег не комментировали. Однако в ТГ-канале “Глас МИДа”, в котором сотрудники белорусского ведомства часто в неформальной форме реагируют на те или иные поводы, сообщили, что придумали для Польши свое предложение.

“Учитывая, что Польша генерирует на нашей границе больше инфоповодов, чем все остальные направления вместе взятые, пора бы уже завести для них отдельный телеграм-канал. Предлагаемые названия: «Dziennik Strachu», «Tygodnik Samoobrony», «Fakt o Sąsiadach»” , - написали в ТГ.

Ранее Telegraf.news писал, что польская редакция международного издательского холдинга Newsweek сообщила со ссылкой на анонимные источники в Варшаве, что министр иностранных дел Китая Ван И дал обещание польскому коллеге Радославу Сикорскому на тему закрытия границы с Беларусью.

Когда Польша откроет границу с Беларусью? Китайский министр дал Варшаве обещание — Newsweek

“Приватизировали” границу

Ранее, однако, в Минске обвинили Варшаву в “приватизации” европейской границы и нанесении ущерба другим европейским странам, Китаю и польским компаниям. Об этом заявили представители МИД Беларуси.

В свою очередь Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК) 17 сентября обратился к польским перевозчикам, чьи грузовики застряли в Республике после того, как Варшава полностью перекрыла пограничное движение с Беларусью. Ведомство дало фурам ещё 10 дней, после чего нахождение транспортного средства на территории страны может считаться незаконным.

Белорусская таможня предупредила польские фуры в Беларуси о последствиях через 10 дней