Когда Польша откроет границу с Беларусью? Китайский министр дал Варшаве обещание - Newsweek

Опубликовано: 18.09.2025 08:44 , Обновлено: 18.09.2025

Польская редакция международного издательского холдинга Newsweek сообщила со ссылкой на анонимные источники в Варшаве, что министр иностранных дел Китая Ван И дал обещание польскому коллеге Радославу Сикорскому на тему закрытия границы с Беларусью.

По данным издания, китайский министр иностранных дел намекнул Сикорскому, что китайские власти «проведут откровенный разговор с Лукашенко» о ситуации на польской границе. Однако подробности не раскрыли.

Таким образом уже понятно, что польские власти увязывают открытие границы с Беларусью точно не с военной угрозой в рамках белорусско-российских учений “Запад-2025”, которые завершились на территории Беларуси 16 сентября, а в России - 17 сентября.

Полное закрытие Польшей границы с Беларусью стало беспрецедентным шагом. Ранее Варшава ограничивала движение и закрывала только отдеьные пункты пропуска. Причем железнодорожное движение не останавливалось.

Именно Ж/Д-сообщение важно для Китая, так как через Беларусь в ЕС идёт порядка 3% всех поставок товаров из Китая.

Тем не менее, в МВД Польши уточнили, что открывать границу сразу после окончания учений не собираются, а будут “оценивать” безопасность рядом с границей. Вероятно, Варшава ожидает каких-то переговоров, скорее всего не прямых, а при посредничестве Китая, и выдвинула ультиматум. Он может касаться как ситуации с мигрантами на границе, так и других вопросов.

Ранее Telegraf.news писал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко осудил закрытие границ. А также отверг обвинения Варшавы в причастности властей Беларуси к залету боевых дронов в ее воздушное пространство.

Президент заявил, что Беларусь помогла Польше информацией о передвижении БПЛА и не только.

“Мы затратили огромные средства, чтобы уничтожить эти беспилотники, которые летели не к нам - летели в Польшу. И им сообщили, сколько, куда летит беспилотников. Мы тоже не знали, чьи они: “Работайте!” Они это признают. Тем не менее пакостят. Значит, у них есть какие-то замыслы. Мы должны их разгадать. Мы их разгадали. И должны этому противостоять. Никому ничего не объясняя”, - процитировала заявление Лукашенко его Администрация.

Лукашенко приказал военным «разгадать какие-то замыслы» поляков

При этом согласно подсчётам польских экспертов, польских бизнес пострадает значительно сильнее белорусского, если шатдаун на границе продлится. После одностороннего закрытия границы с Беларусью Польшей некоторые местные компании объявили о большом ущербе их бизнесу. Несмотря на санкции ЕС, торговля между Беларусью и Польшей, даже выросла. Хотя и тут были свои нюансы

Польша — главная пострадавшая? На сколько млрд евро каждый год поляки поставляли в Беларусь товаров