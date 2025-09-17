Белорусская таможня предупредила польские фуры в Беларуси о последствиях через 10 дней

Опубликовано: 17.09.2025 11:30 , Обновлено: 17.09.2025

Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК) 17 сентября обратился к польским перевозчикам, чьи грузовики застряли в Республике после того, как Варшава полностью перекрыла пограничное движение с Беларусью. Ведомство дало фурам ещё 10 дней, после чего нахождение транспортного средства на территории страны может считаться незаконным.

Согласно официальным данным белорусской таможни, сейчас в Республике остаётся как минимум 1453 фуры с польской регистрацией. Это те грузовики, которые не успели выехать до 12 сентября, когда польско-белорусская граница была полностью закрыта по инициативе Варшавы. По закону покинуть территорию Беларуси эти фуры могут только через белорусско-польский участок границы.

Срок временного ввоза на территорию ЕАЭС, установленный при въезде в Беларусь, по данным ГТК, вот-вот истекает. По закону белорусская таможня может привлечь перевозчиков с истекшим сроком к ответственности, но в ведомстве решили “пойти на встречу польскому бизнесу” и продлить максимальный срок нахождения польских фур на территории страны ещё 10 дней.

В ведомстве считают, что польский бизнес “оказался заложником действий правительства своей же страны”, но сами решили руководствоваться, по их словам, “духом добрососедства”.

“Это очередная возможность для польских властей принять решение в интересах своих же людей”, - заявили в ГТК, пояснив, что принимать решения о дальнейших действиях намерены по истечении этого срока.

[inf]Для того, чтобы продлить срок пребывания в стране, перевозчику необходимо будет обратиться в таможню того региона, в котором находится транспортное средство.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство внутренних дел и администрации Польши 16 сентября выступило со срочным заявлением относительно ситуации на польско-белорусской границе, закрытой на время российско-белорусских учений “Запад-2025”. В этот день завершились основные манёвры самих учений, но полноценную работу пограничных пунктов пропуска поляки не возобновили до сих пор.

МВД Польши сделало срочное заявление о сроках открытия границы с Беларусью