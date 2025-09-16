Белоруска поделились "самым абсурдным" способом, как попасть в Польшу

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Опубликовано: 16.09.2025 09:32 , Обновлено: 16.09.2025

Одна из пользовательниц TikTok поделились "самым абсурдным" способом, как белорусам попасть в Польшу после полного закрытия наземных границ. Для того, чтобы попасть из Минска в польский Гданьск женщине пришлось сменить три вида транспорта и заметно потратиться на билеты, но до места назначения она-таки добралась.

После того, как на прошлой неделе польские власти на неопределённый период закрыли последний действующий погранпереход для белорусских автомобилистов - “Тереполь” (с белорусской стороны - “Брест”), женщине, планировавшей путешествие в Европу через Польшу, пришлось резко перестроить свой маршрут. Вместо того, чтобы попытать удачи на другом участке наземной границы и выехать в ЕС через Литву или Латвию, белоруска решила сделать крюк по воздуху. В результате женщина купила билет на самолёт в российский Калининград.

“В первый день анонса закрытия белорусско-польской границы билеты стоили ещё по-божески”, - рассказала автор ролика. По её словам, билет обошёлся ей в 395 рублей - в один конец.

“Как минимум, это было красиво - сверху можно было видеть Балтийское море и знаменитую Куршскую косу”, - поделилась своими впечатлениями от такого поворота маршрута в Польшу женщина.

В Калининграде она из аэропорта на такси доехала до автовокзала, а уже оттуда - на автобусе до польского Гданьска, за что ей пришлось выложить ещё 40 евро .

“Конечно, пришлось объяснить, почему я лечу в Португалию со словацкой визой”, - рассказала автор ролика, как ей пришлось объясняться на российско-польской границе, которая, в отличие от белорусской, осталась открыта на время учений “Запад-2025”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в официальном заявлении польского МВД, сделанном после того, как министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский официально подписал постановление о временном прекращении движения на границе с Беларусью, указано, что граница закрывается в полночь, 12 сентября, “до дальнейшего уведомления”, как на автомобильных, так и на железнодорожных переходах. Позднее в комментарии одной из польских радиостанций глава МВД объявил закрытие границы “бессрочным” .

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Открыть границу польские власти призвали нее только официальный Минск, но и соседняя Россия, а на днях в Варшаву прибыл министр иностранных дел Китая Ван И. Представитель МИД Польши Павел Вроньский назвал встречу главы польского внешнеполитического ведомства с китайским коллегой «очень специфической» и признался, на переговорах, помимо прочих вопросов, была затронута и ситуация на польско-белорусской границе.

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